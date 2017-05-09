調查：家有心智障礙兒 二成家庭沒過母親節

2017-05-09 21:27

〔記者陳炳宏／台北報導〕母親節對大部分的民眾來說，是個慶祝的日子，但據第一社福針對服務對象家庭問卷調查發現，高達3成家有心智障礙兒的媽媽，根本沒空也沒心情打理自己，甚至因為照顧障礙兒，也有近2成的家庭這三年來都沒過母親節。

調查發現，即使現在在外慶祝母親節是一種社會趨勢，但因為家有障礙兒，外出用餐需要多方面考量，除了擔心打擾他人或外界異樣眼光外，公共空間不足也是經常遇到的問題，故仍有8%的家庭在一年內都沒有外出用餐過。

不過隨著時代演進過去家有心智障礙兒就無法出門的觀念也逐漸改變，第一社福就為服務的早療院童辦了一場母親節親子活動，不但請到彩妝大師Kevin教媽媽打扮自己，更讓孩子們可以親手畫出獨一無二的母親節賀卡，希望提醒這些平常辛苦陪伴心智障礙兒的嬤嬤，也能撥空好好愛自己。

其中快5歲的Marcus從小就罹患腦性麻痺與發展遲緩，但在媽媽王心歆的積極照顧下，現在已經有3歲孩的動作與能力了，儘管動作協調度還是沒辦法跟上其他同年紀的小朋友，但王心歆說每個孩子都是獨特的，自己看到兒子早療後有成長，已經很開心了。

王心歆說，Marcus雖然腦性麻痺，但對周遭不管是人或是聲音都非常敏感，也缺乏自信，適應環境上也需要就久的時間，所以在照顧上就要花更多的耐心並給予自信心，也因為缺乏自信心，所以一直要媽媽陪在旁邊，不過王心歆與一般媽媽就不同的是，除了照顧正常老大與Marcus外，在他們課餘時間，也會挪出時間去運動。

王心歆強調說，如果沒有自己照顧自己，而是把全部心力放在孩子身上，自己壓力也會很大，而Marcus一出生就被診斷出腦性麻痺，王心歆說，當時想法就是在3歲以前要大量復健、早療，因此星期一到星期五早上都要上早療課程，甚至還請語言治療師來家教，希望Marcus別落後別太多。

王心歆說，家中孩子有些狀況時，當媽媽的一定都很辛苦，可是一定要讓自己有休息、放鬆的時間，不然壓力太大最後一定會轉嫁到孩子身上，而且有時候孩子就依賴在自己身上，別人也無法幫你，每個孩子都是獨一無二的，看到他們有進步就好了，不要給自己太多壓力。

第一社福副董事長廖春芬表示，家有障礙兒的家庭長期的照顧壓力非外人可理解，如生活無法自理、情緒行為問題等，或是當主要照顧者有需求時卻又沒有可以臨時托育的地方，生活常被壓得無法喘氣；一般人的一小步卻是心智障礙孩子成長的一大步，期待社會大眾給心智障礙孩子及家庭更多的包容及協助，讓他們成長的過程中少一點阻礙多一點關懷。