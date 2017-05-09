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畢業役男申請「儘早入營」 明天起受理

2017-05-09  20:26

〔記者何玉華／新北報導〕每年6、7月畢業潮，受限新兵訓練中心訓練容量，役男入伍常塞車，為了紓緩畢業役男等待服兵役問題，今年除持續受理82年次以前出生役男外，也開放受理83年次以後出生的軍事訓練役男儘早入營措施，希望縮短役男從畢業到入營的等待時間。

新北市民政局兵役徵集科長許力友表示，106年度「儘早入營」申請作業，將於5月10日至6月9日止開放申請，已完成常備兵軍種兵科抽籤的應屆畢業生，可利用網路或向戶籍所在地公所申請，不需查驗畢業證書，最快6月下旬可以當兵。

許力友說，這次申請儘早入營的役男，將依出生年次及抽籤的軍種兵科及順序，安排於6月26、27、28日徵集入伍，其中6月26日為替代役體位、27日為陸軍、空軍軍種、28日是海軍艦艇兵、陸戰隊、陸訓、空訓、陸戰訓。

如申請人數大於接訓量時，也會優先列入7、8月份梯次徵集，讓申請者免受8月至10月入營壅塞，以利役男後續生涯規劃。相關資訊歡迎上民政局「役男大亨」徵兵流程進度查詢系統「儘早入營」查詢。網址: http://soldier.ntpc.gov.tw

內政部役男儘早入營線上申請網址（5月10日開放）：https://www.ris.gov.tw/military/app/

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  • 役政署今年首次開放線上申請應屆畢（結）業役男儘早入營，舒緩役男服兵役塞車問題。（記者何玉華攝）

    役政署今年首次開放線上申請應屆畢（結）業役男儘早入營，舒緩役男服兵役塞車問題。（記者何玉華攝）

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