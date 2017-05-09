怒！轉租中和青年宅當二房東 每月坐收6000元

2017-05-09 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕中和青年社會住宅家具及家電齊備，以市價64折以下的租金，承租給弱勢家庭，然而卻有人將政府的美意轉租，不僅當起二房東且還從中賺一手，讓網友直呼「過分」！

網友在「爆料公社」發文，有民眾取得「中和秀峰」入住資格後，又將物件轉手PO到591租屋網，打算當二房東，不僅浪費政府好意，更讓需要幫助的人無法理解。

根據《蘋果》報導，原本兩房兩廳、24坪的物件每月只要1萬5000元，且無須管理費，但該住戶卻將其以1萬9800元轉租，且每月還外加1200元管理費，等於每月可坐收6000元。

對此，新北市城鄉發展局官員表示，經查後發現該住戶為優先戶，需為低收入戶或是有身心障礙身分才可優先承租，目前該住戶已被「註記」，未來開放入住後，會定期察看是否為本人居住，如發現有轉租行為會解除合約並沒收一個月押金。

而該住戶被爆料後，目前也將物件在591租屋網上移除了。