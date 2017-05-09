怒！轉租中和青年宅當二房東 每月坐收6000元
2017-05-09 21:21
〔即時新聞／綜合報導〕中和青年社會住宅家具及家電齊備，以市價64折以下的租金，承租給弱勢家庭，然而卻有人將政府的美意轉租，不僅當起二房東且還從中賺一手，讓網友直呼「過分」！
網友在「爆料公社」發文，有民眾取得「中和秀峰」入住資格後，又將物件轉手PO到591租屋網，打算當二房東，不僅浪費政府好意，更讓需要幫助的人無法理解。
根據《蘋果》報導，原本兩房兩廳、24坪的物件每月只要1萬5000元，且無須管理費，但該住戶卻將其以1萬9800元轉租，且每月還外加1200元管理費，等於每月可坐收6000元。
對此，新北市城鄉發展局官員表示，經查後發現該住戶為優先戶，需為低收入戶或是有身心障礙身分才可優先承租，目前該住戶已被「註記」，未來開放入住後，會定期察看是否為本人居住，如發現有轉租行為會解除合約並沒收一個月押金。
而該住戶被爆料後，目前也將物件在591租屋網上移除了。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 陳星神隱10幾天首發聲明：曾與林奕含交往2個月
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 法律白話文》標準扣除額？列舉扣除額？到底該用哪個扣？
- 日職》羅德打線大低潮 陳冠宇戰樂天將有一番苦戰
- 仔仔穿古裝站出來 迪麗熱巴被人夫電暈
- 37歲女星驚曝離婚 11年師生戀GG了
- 守在急診室外 她專向戒毒者兜售海洛英
- 中職》臨危受命飆K救援 倪福德盼找回步調
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No WHA invite yet; efforts to continue
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 宏達電第一季匯兌利益8800萬元 貢獻每股獲利0.1元
- 叩關ＷＨＡ》衛福部：努力到開會前最後一分鐘
- 朱立倫今晚邀13立委「便當會」 ：新北爭前瞻1006億
- 擺脫一中桎梏 再出發
- 男大生逛藝術展隨手放了顆鳳梨 隔天竟變成展品
- 崁頂旗官路平交道 北移動工
- 豬價看好業者惜售 端節前還會漲
- 日職》超神美技接殺 陳冠宇隊友撞牆傷退（影音）
- MTV今年很性平！ 艾瑪華森打敗金鋼狼奪最佳演員
- 當代藝術盛宴接連登場 台灣藝術家齊聚威尼斯
- 中職》林哲瑄猛打賞 弟弟見證下奪MVP
- 陳星聲明 林俊憲回應：追標案絕對不會停
- 《為愛撲街》遭禁播 海棠點破馬來西亞地雷
- 韓練習生約炮未成年少女 何珉浩被開除閃退101
- 借刀殺人！中國要新疆穆斯林用APP互相檢舉
- 遠傳5G實驗室 搶攻物連網商機
- 〈廢核救家園〉台灣核災無處逃 就讓核電廠逃生
- 才女作家案 南檢：全力辦到底
- （影音）型男主廚MASA征服唐綺陽 示範這道菜來把妹
- 超模女友屁屁太辣 C羅盯著看快要....
- 連4打席開轟球 陶鎔盼球迷割愛
- 洪金寶徒弟「常威」鄒兆龍 練拳健身練X見客
- 法令空窗 oBike月底前擴大營業
- 扮演《天龍八部》段譽走紅 58歲湯鎮業現在長這樣
- 洪秀柱新竹市造勢 送眷村婆婆媽媽康乃馨
- 中信金：LINE Pay卡成功襲奪他行信用卡客戶及消費
- 釣魚台假想戰 美日沙盤推演
- 《拚國民黨主席》吳敦義對內開砲 諷黨變軟腳蝦
- （專訪）二度合作飄基情 朴誠雄讚朴海鎮「更有男人味」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：怒！轉租中和青年宅當二房東 每月坐收6000元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分