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明各地多雲到晴悶熱 中南部高溫上看34度

2017-05-09  20:26

〔即時新聞／綜合報導〕明天（10日）東半部雲量較多，其他各地為多雲到晴的天氣，高溫都可來到30度以上，已進入夏天悶熱的時序，提醒大家做好防曬並多補充水分。

中央氣象局指出，明天仍有一些水氣殘存，東半部雲量較多，偶爾有雨但雨勢不大，其他地方則是多雲到晴的天氣為主；午後各地山區還是會有對流發展，中南部山區降雨會比較明顯。

氣溫方面，明天各地高溫都在30度左右，南投、嘉義、屏東高溫上看34度；各地紫外線指數多達到過量級，提醒民眾務必做好防曬工作，多多補充水分，最好不要在烈日下活動。

空氣品質方面，明天中南部及金門為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區則為普通至良好等級，指標汙染物為細懸浮微粒及臭氧。

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  • 明天（10日）各地為多雲到晴的天氣，高溫都可來到30度以上，已進入夏天悶熱的時序。（資料照，記者黃志源攝）

    明天（10日）各地為多雲到晴的天氣，高溫都可來到30度以上，已進入夏天悶熱的時序。（資料照，記者黃志源攝）

  • 氣象局指出，明天各地高溫都在30度左右，南投、嘉義、屏東高溫上看34度。（翻攝自中央氣象局）

    氣象局指出，明天各地高溫都在30度左右，南投、嘉義、屏東高溫上看34度。（翻攝自中央氣象局）

  • 明天各地紫外線指數多達到過量級，提醒民眾務必做好防曬工作，多多補充水分，最好不要在烈日下活動。（翻攝自中央氣象局）

    明天各地紫外線指數多達到過量級，提醒民眾務必做好防曬工作，多多補充水分，最好不要在烈日下活動。（翻攝自中央氣象局）

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