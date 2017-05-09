快訊PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
長期病痛的他 從校排吊車尾 拚進交大資工
2017-05-09 23:18
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生林柏學國中起長年受僵直性脊椎炎所苦，高一甚至常會突然痛到下不了床，被迫請假求醫，成績一度落到校排900多名的倒數地位，每週要自己打針2次控制病痛的他，設法克服病痛心理壓力，勉勵自己永不放棄，學測拚出68級分，申請錄取上交大資工。
林柏學國一起就常受各處關節疼痛所苦，輾轉求醫多時後，才證實是患僵直性脊椎炎，拚上台中一中後病情時好時壞，有時起床時全身疼痛到無法起身，必須請假看醫師，嚴重時甚至整整一週報銷，讓學習斷斷續續。
林柏學愛運動，國中學舞龍，高一參加滑板社，但身體的不適讓他被迫放下運動，加上吃藥的心理壓力，讓他一度低潮到根本不想讀書，高一成績一落千丈，甚至考出校排900餘名的吊車尾成績。
林柏學放空多時後，強迫自己正視現實的升學壓力，力圖振作，一再告訴自己不能因為身體疾病就自暴自棄，調整好心情後，他的課業表現也開始進步，甚至曾一口氣爬升到校排200多名的佳績，可惜高二時，僵直性脊椎炎又復發，而且變本加厲，膝關節腫到無法行走，各處關節疼痛不已，改採針劑治療，因一週要施打兩劑，為不影響課業，經醫護人員指導後，他學會自己朝肚皮戳針控制病情。
學習跟疾病共處後的林柏學，穩定以自己的步調補足課業空白，高二表現持續進步到校排3、400名，即使學測前模擬考頂多考50餘級分，在最重要的學測關鍵時刻他考出68級分，申請錄取4校系，最後選擇交大資工系升學，為自己未來的出路再繼續拚鬥。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 未中選教科書 年丟200萬本浪費4億
- 茶葉蛋、鹽酥雞配可樂 壯男吃到抬不起「頭」
- 商標之爭！寶來文創控剽竊 鼎泰豐︰合法使用
- 黃春明回首踢館事件 少了火氣 多了笑意
- 比利時來的天使！方秀仁「嫁給」台灣守護早產兒
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 男大生逛藝術展隨手放了顆鳳梨 隔天竟變成展品
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- 12浬內禁用魚槍 漁民批污名化
- 和發產業園區和春基地 銷售率快破5成
- 「北韓青瓦台」衛星照曝光 金正恩砲擊南韓演練
- 普廷大帝登門祝壽 前蘇聯長官又驚又喜
- 體二解編 住五變住一恐惹怨
- 國泰金前4月賺149.7億元 年增5成
- 婦服安眠藥 墜雨棚穿破帆布
- 婚外情林奕含就沒事？ 陳星聲明反露定罪關鍵
- 「偷暗號」延燒 「總仔」心在燒
- 釣魚台假想戰 美日沙盤推演
- 518博物館日 來新北探私房秘境
- 陳星發聲明 王定宇批：到地檢署去說清楚才是正道
- 朴槿惠垮台 拖累南韓政壇女力
- 共享車將立法上路 機車族憂搶車位
- 三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持
- 2017MTV電影電視獎重要得獎名單
- 社論》一個年輕生命的凋逝
- 《自由廣場》自來水加氟？ 林全用功點！
- 無緣「第一先生」 柯林頓提筆寫驚悚小說
- 6月單車輕旅行 訪冬山伯朗大道
- 大樂透摃龜！今彩539 頭獎開出2注！
- 誘逼賣淫女當小三 專勤隊長擁4女逞慾
- 光澤蜜粉餅 打亮夏日光澤肌
- 罕病童無法言語 母親︰一輩子等她
- 鳳凰城連續槍擊嫌犯被捕
- 沒九二共識沒WHA？ 立委怒斥中國土匪
- 苗栗看守所客家肉粽 端節熱銷6萬個
- 破「張盛和」魔咒？ 匯銀︰有點難
- 世界先進Q1EPS0.7元 Q2恐續減
- 〈送禮停看聽〉泡腳機 浪費美意
- 別人不要彩券他買？ 爽中800萬
- 小啟：信託基金淨值表移刊
- 中資違法買台股 金管會將修法重罰
- 近500日人與會 台日追思八田與一
- 澎湖花火節亂象多 縣長指示改善
- 〈單身拼圖〉富商最怕的女人
- 中職》守備？級的男人 陽耀勳秀神奇美技接殺（影音）
- 母語老師涉猥褻 校方加強學童心輔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：長期病痛的他 從校排吊車尾 拚進交大資工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分