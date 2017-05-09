長期病痛的他 從校排吊車尾 拚進交大資工

2017-05-09 23:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生林柏學國中起長年受僵直性脊椎炎所苦，高一甚至常會突然痛到下不了床，被迫請假求醫，成績一度落到校排900多名的倒數地位，每週要自己打針2次控制病痛的他，設法克服病痛心理壓力，勉勵自己永不放棄，學測拚出68級分，申請錄取上交大資工。

林柏學國一起就常受各處關節疼痛所苦，輾轉求醫多時後，才證實是患僵直性脊椎炎，拚上台中一中後病情時好時壞，有時起床時全身疼痛到無法起身，必須請假看醫師，嚴重時甚至整整一週報銷，讓學習斷斷續續。

林柏學愛運動，國中學舞龍，高一參加滑板社，但身體的不適讓他被迫放下運動，加上吃藥的心理壓力，讓他一度低潮到根本不想讀書，高一成績一落千丈，甚至考出校排900餘名的吊車尾成績。

林柏學放空多時後，強迫自己正視現實的升學壓力，力圖振作，一再告訴自己不能因為身體疾病就自暴自棄，調整好心情後，他的課業表現也開始進步，甚至曾一口氣爬升到校排200多名的佳績，可惜高二時，僵直性脊椎炎又復發，而且變本加厲，膝關節腫到無法行走，各處關節疼痛不已，改採針劑治療，因一週要施打兩劑，為不影響課業，經醫護人員指導後，他學會自己朝肚皮戳針控制病情。

學習跟疾病共處後的林柏學，穩定以自己的步調補足課業空白，高二表現持續進步到校排3、400名，即使學測前模擬考頂多考50餘級分，在最重要的學測關鍵時刻他考出68級分，申請錄取4校系，最後選擇交大資工系升學，為自己未來的出路再繼續拚鬥。