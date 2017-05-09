新北捕蜂、捉蛇 動保處將接手
2017-05-09 20:05
〔記者何玉華／新北報導〕捕蜂、捉蛇究竟是哪個單位的業務？新北市議員何淑峰指出，消防局每年執行捕蜂捉蛇業務近萬件，是非常龐大的業務量，希望消防應該回歸專業專注救災、救火，捕蜂、捉蛇也應該回歸專業，農業局長李玟表示，副市長侯友宜已經召集協調，今年陸續由動保處接手，明年會在農業局編列預算。
何淑峰指出，捕蜂、捉蛇的勤務應該回歸專業，權責分工，6都中，桃園已全面回歸由農業局主導，高雄已簽奉核可回歸農政專業，台南、台北已初步協調獲共識，僅新北市與台中市還在協調中，希望市府盡快落實權責分工。
消防局長黃德清表示，農委會前一陣子有公文，希望把捕蜂、捉蛇業務回歸到農業單位，消防局已跟農業局溝通，農業局也有規劃，雙方會無縫接軌；農業局長李玟回應，除了與消防局溝通業務，副市長侯友宜也協調分工，今年度會開始由動保處執行，明年度由農業局編列預算。
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