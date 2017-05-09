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按摩廣告署名派出所 背後有洋蔥...

2017-05-09  19:51

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市文昌路與武營街附近巷弄，出現按摩店手寫的廣告看板，上頭留著民族派出所的名字和電話，以粉紅色底的看板，上面寫著「全身指壓60分鐘300元，民族派出所」，還畫著兩顆大愛心，原本以為只是惡作劇的廣告，原來背後有洋蔥。

民族派出所表示，警員到場了解後，發現是一名60多歲的獨居老婦人，平常以按摩指壓為生，之前也是自己手寫廣告看板幫自己的店打廣告，可是卻一直被拿掉，婦人向警方表示，她只好出此下策，寫上派出所的名字和電話，防止大家去拿下來，沒想到真的有成效。

附近鄰居也表示，婦人的行為真的情有可原，自己一個人獨居，想辦法自力更生，靠按摩賺錢很辛苦，廣告看板又被拆走，也希望大家能幫婆婆想想辦法，怎麼樣讓看板不要又不翼而飛。

警方表示，已經請婦人先拿掉署名派出所的看板，後續會再討論如何協助婦人。

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  • 按摩廣告署名派出所，原來背後有洋蔥。（楊基山提供）

    按摩廣告署名派出所，原來背後有洋蔥。（楊基山提供）

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