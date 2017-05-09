「翁新統大屋」修復零進度 議員促桃市府積極
2017-05-09 22:08
翁新統大屋有112年歷史，多位議員為其請命，希望市府文化局積極保留。（記者陳昀攝）
［記者陳昀／桃園報導］龍潭區「翁新統大屋」的正廳及右第一護龍為市定古蹟，104年桃園市政府啟動文化資產程序，卻因產權爭議至今仍未修復，多位藍綠議員今天都在議會關心進度，也批評文化局明知癥結，卻始終原地踏步、很不積極。
桃園市文化局長邱莊秀美答覆說，已成立專案小組，並啟動協議價購，但昨天到現場勘查，所有權人仍不願溝通，誤解市府是要爭產，文化資產科科長魏淑真補充說，只要翁家願意，文化局會立即修復建物。
市議員徐玉樹、舒翠玲感嘆說，翁新統大屋有112年歷史，但104年至今都只以鋼架暫時固定，狀況一年比一年糟，徐玉樹比喻，困在「急診室」不救，連進「普通病房」的機會都沒有，非常可憐。
徐玉樹表示，希望文化局試想，民眾面臨政府缺乏補償及規劃機制下的心情，進一步溝通；舒翠玲也說，既然已經知道癥結，就不要再原地踏步，這件事情確實很難，但此建築不只是文化藝術，還承載深厚的歷史意義，不要拖到來不及保留而後悔。
市議員范綱祥建議，文化局處理事情要有彈性，可制定暫時性契約讓所有權人放心，進而同意緊急修復，且必須持續積極協調，市議員閻中傑、張肇良也要求成立專案小組。
另外，市議員徐其萬說，大園具有很多拓墾史沒有被完整記錄，希望文化局在航空城開發前，找出這些地點予以保留。
市府文化局無法克服翁新統大屋的產權爭議、啟動修復，因此只能以鋼架暫時固定。（記者陳昀攝）
翁新統大屋有112年歷史，多位議員為其請命，希望市府文化局積極保留。（記者陳昀攝）
翁新統大屋有112年歷史，多位議員為其請命，希望市府文化局積極保留。（記者陳昀攝）
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