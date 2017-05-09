弱勢生葉詩薇 錄取成大成星招生丁組

2017-05-09 19:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕大學個人申請入學招生今天放榜，北大高中學生葉詩薇錄取成功大學成星招生丁組，葉詩薇自幼父親早逝，母親長期生病，龐大的經濟壓力未影響她認真向學，就讀北大高中期間，屢屢參加美術競賽、說科學競賽均榮獲佳績，並協助輔導室進行空間彩繪，未來希望能將繪畫專長運用於工程繪圖專業上。

葉詩薇說，因為家境不好，所以沒有能力到校外補習，但是只要在課業遇到問題，就會向師長和同學請教，3年來感謝老師沈昌懋和同學的關懷和協助，讓她能夠申請到成功大學。

葉詩薇除了白天在學校用功求學外，每天回家還會幫媽媽處理家事，減輕媽媽的家務負擔，錄取成大成星招生的工科組，她對相關領域的科系都不排斥，希望用努力繼續打拚，用好成績回報師長和同學們的鼓勵與祝福。

板橋高中吳沛文一舉錄取4個台大系所，最後選擇台大農業化學系就讀，家住板橋區的吳沛文3年前以4A++，1A+的優異成績就近入學，她每天走路約十五分鐘就到學校，不用像到台北市讀高中的同學，起早趕晚趕公車、搭捷運，因此她每天都能精神飽滿的面對繁重課業，而且從來不補習，吳沛文在校時積極參與各式各樣的活動，她也是藍帆志工團的一員，獲得服務助人經驗。

板中黃靖彤今年勇奪世界跆拳道品勢錦標賽15至17歲男子團體組金牌，如願以償進入國立體育運動大學，他從小就在跆拳道館接受嚴格訓練，並保持優異成績，高分錄取板橋高中，高中期間曾因一周3次練習繁重，曾經興起轉學念頭，但在導師方學文鼓勵下，黃靖彤想盡辦法兼顧課業，並且持續跆拳練習，才能錄取他心目中的第一志願國立台灣體育運動大學。