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第三接收站環評委員變顧問 中油否認

2017-05-09  19:53

〔記者黃佩君／台北報導〕中油第三天然氣接收站為非核家園發電主力大潭電廠提供天然氣，攸關其用地的「觀塘工業港環差案」原訂明下午舉辦初審，但今環保署卻緊急宣布延期，原因是外聘專家林幸助教授臨時表示辭退，環保署說明，其更將作為開發單位中油的顧問在審查中發言。不過中油今也發聲明表示否認，強調林幸助是由農委會推薦的專家學者，中油並未聘任其為顧問，並強調希望環保署依法公正審查。

環保署下午表示，原訂於明天舉行的觀塘工業港環現差專案小組初審會議，環保署於今年4月21日增聘專長領域為濕地生態的教授林幸助、及專長為海洋環境的教授范光龍擔任專案小組外聘專家學者。但林幸助於今天上午以電話向環保署辭退參與專案小組，環保署並說明，其表示將接受開發單位中油邀請，於初審會議作為開發單位列席方發言。

不過中油傍晚也發聲明澄清表示，林幸助教授是由農委會推薦的專家學者，並由環保署聘任為委員，中油並未聘任其為顧問。中油也強調，第三接收站的興建期程攸關台電大潭電廠新增機組能否順利啟用供電，事關重大，希望環保署儘速依法公正審查。

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  • 中油公司大樓。（記者黃佩君攝）

    中油公司大樓。（記者黃佩君攝）

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