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蘭花樹上開 馬國城市規劃師參訪低碳社區驚喜連連

2017-05-09  20:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕馬來西亞NGO團體EAROPH，今天有30名城市規劃師特別到曾獲全國低碳示範社區、台中市環境教育獎的北區錦平里觀摩，走訪柳川路四段河堤步道，看到步道旁好幾個蓮花生態池，小小一池卻擁有豐富生態，以及路邊榕樹、樟樹插枝種蘭花盛開，甚覺興趣，驚喜連連，也看到福德祠環保金爐，直呼把相關設計帶回國，獲得寶貴經驗。

錦平里長游金隆說，河堤步道的生態池是利用選舉的報廢帆布隔水設置，小小池中生態有昆蟲、魚蛙、植物，一旁還有夜鷺、白鷺絲來覓食，生態豐富，蓮花盛開。

而平常大家常送禮蘭花，社區也在花謝後用網子包裹根莖插上榕樹、樟樹、黑板樹的樹幹，現在每年開一次花，這些都是低碳、環保利用的概念。

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  • 馬來西亞城市規劃師到台中北區錦平里觀摩低碳社區，看到蘭花在樹上很好奇。（記者蔡淑媛攝）

    馬來西亞城市規劃師到台中北區錦平里觀摩低碳社區，看到蘭花在樹上很好奇。（記者蔡淑媛攝）

  • 馬來西亞城市規劃師到錦平里觀摩低碳社區。（記者蔡淑媛攝）

    馬來西亞城市規劃師到錦平里觀摩低碳社區。（記者蔡淑媛攝）

  • 馬來西亞城市規劃師到錦平里觀摩低碳社區。（記者蔡淑媛攝）

    馬來西亞城市規劃師到錦平里觀摩低碳社區。（記者蔡淑媛攝）

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相關關鍵字： 低碳社區 城市規劃師 環境教育獎 錦平里
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