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網友統計各縣市「薪情」 這個縣所得令人絕望...

有網友推算出各縣市所得收入，結果彰化縣最慘。圖為勞工團體日前走上街頭表達訴求。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-09  20:56

〔即時新聞／綜合報導〕網友根據勞動部「勞工退休金新制提繳概況」中的「平均提繳工資」，推算出2016年全台各縣市勞工平均薪資，引發各界議論。今天（9日）有網友表示，該版本是用「退休金」去推算，但他改用「所得收入」資料，統計出各縣市的薪資水平，強調「這才是真的縣市薪資」，其中台北市仍為所得最高，最低則為彰化縣。

PTT網友「Kirade」統計出各縣市所得收入，其中台北市、澎湖縣、花蓮縣收入為前3名，最後一名則為彰化縣，不過他認為「台北薪資很高但是消費也高，一些開銷後所剩無幾，一昧地追求意義不大，若要來比較的話，個人認為用『可支配所得』會來得強些。」

該網友算出2015年每人可支配所得，結果平均可支配所得發現前3名為台北市、新竹市、高雄市；但另以中位數來看，前3名則為台北市、基隆市、新竹市；平均可支配所得最低為嘉義縣，以中位數推算，全國最低則為南投縣；六都最低則為台南市。

該統計指出，2015年全國平均可支配所得為31萬1256元，有15個縣市平均所得低於這個水平，以中位數統計，全國每人可支配所得則為26萬6490元。

有網友表示，「身為彰化人，還真的不意外，近10年都沒什麼發展的縣」、「彰化不管怎麼排怎麼看，都是從後面數過來的，悲哀...」也有人說「台北物價吃掉生活品質了」另外也有人質疑「花蓮最好這麼高啦 騙笑」。

2015年各縣市所得收入：

總排名 縣市 所得收入

01 台北市 150,793.79

02 澎湖縣 149,913.80

03 花蓮縣 136,624.53

04 台東縣 133,139.09

05 基隆市 125,872.42

06 新竹市 119,541.64

07 嘉義市 115,034.61

08 高雄市 112,406.09

** 全國 104,077.81

09 新竹縣 103,723.10

10 台中市 101,376.08

11 新北市 100,463.36

12 宜蘭縣 96,113.06

13 苗栗縣 94,084.80

14 屏東縣 90,734.42

15 雲林縣 88,961.49

16 桃園市 88,031.24

17 台南市 84,540.56

18 南投縣 82,655.29

19 嘉義縣 82,522.06

20 彰化縣 72,813.54

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