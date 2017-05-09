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雪隧科技執法最快6月上路 將設16處照相桿

雪山隧道科技執法將在6月上路，屆時會在雙向各8個避車彎共16處設置測速照相桿。（資料照，記者江志雄攝）

2017-05-09  19:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕雪隧最低限速於今年3月10日從時速60公里提升至70公里，並於4月10日起透過人工進行取締；交通部高速公路局表示，經過與國道公路警察局開會討論後，對於可以取締超速、龜速、任意變換車道、惡意逼車等違規的雪山隧道自動化科技執法系統，初步已有今年6月上路的共識，但詳細日期及啟用前要宣導多久都尚須討論。

雪隧科技執法無法上路，之前有傳因後續經費分攤喬不攏，不過高公局表示，這主要是公部門之間相互合作的問題，不會對於上路期程有所影響；主要還是因為該設備是由國工局出經費建置，之前完成驗收動作後，後續還需要進行財產移撥。至於後續製單、郵寄等費用，高公局說還是有預算的問題，但會再進行討論。

目前雪隧內共有6支測速照相桿取締超速，未來科技執法會在雙向各8個避車彎共16處設置，等於每1.6公里就設有1支。根據統計，公警局於4月11日至5月6日共取締58件龜速車，屆時科技執法上路後，超速、龜速、任意變換車道、惡意逼車等情況都會被取締，並可依法開罰3000元至6000元。

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