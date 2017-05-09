太有才了！鹿港國中「穿越劇」 奪手套偶戲冠軍

2017-05-09 19:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「早知道」就好了！就憑著這句「早知道」靈感，鹿港國中設計「早知道神仙」來給飆車少年「阿龍」3次機會，運用時下最夯的「穿越劇」手法，讓「阿龍」回到相依為命的阿嬤身邊。

鹿港國中拿下今年教育部辦理「全國學生創意戲劇比賽」的舞台劇、手套偶戲、布袋戲的3項特優，創下教育部連續舉辦比賽12年來，首次出現3冠王，令人刮目相看！

手套偶戲「阿龍騎遇記」，運用時下流行的「穿越劇」手法，讓偷騎機車的少年「阿龍」，遇上了「早知道神仙」，指導老師呂淑禎、曾桂芬都說，這齣戲最特別的是「結局是學生決定的」，最後學生決定要讓「阿龍」醒悟無照騎車就是不對，重回生命中最重要的阿嬤身邊。

舞台劇「小紅帽」劇本則是來自改編經典童話，透過愛跳舞女孩圓夢之旅，指導老師曾桂芬、李月萍加入親子溝通的橋段；傳統布袋戲演出「奪玉璽」，再度由布袋戲老師施炎郎指導，搭配文場南管與武場北管，學生黃子祐、花洺葟精采的口白，都非常精采。

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