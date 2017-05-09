斗六高中詹承翰、吳宜修錄取醫學系
2017-05-09 19:23
〔記者詹士弘／雲林報導〕大學個人申請今天放榜，斗六高中繼106年特殊選才1人、繁星通過及錄取61人之後，再次於個人申請升學共錄取254人，表現傑出； 醫藥學系方面，除繁星第2階段詹承翰錄取中國醫藥大學醫學系及吳宜修錄取高雄醫學大學醫學系外，蔡函霓錄取中國醫藥大學藥學系。
斗高臺、清、交、成、政等大學共錄取19人，人數突破往年紀錄，其中陳建錳錄取台大生化科技系、徐乃松錄取台大法律系司法組（徐乃松亦已錄取國防醫學院醫學系）。
錄取清華大學共4人，李安晴中國文學系華語教學組、李佳倫動力機械工程學系、李建勳生醫工程與環境科學系、陳雅蕙幼兒教育學系；錄取交通大學共4人，張郁慈電機工程學系、黃貞齊生物科技學系、劉穎靜及蕭溢真外國語文學系。
錄取成功大學共8人、政治大學1人。中字輩大學及臺北大學等共15人，三所師範大學共7人，合計國立大學錄取87人，佔34.2%。東吳輔仁等菁英私立大學共167人，佔65.7%。
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