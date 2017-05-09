「國際護師節」慶祝大會 王瑞霞獲傑出護理人員貢獻獎

2017-05-09 19:18

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市護理師護士公會今舉行「國際護師節」慶祝大會，頒獎表揚82名優良護理人員，高醫大學護理學院院長王瑞霞獲選全國傑出護理人員專業貢獻獎，她從事教職長達33年，並積極投入學術研究，尤其糖尿病照護領域，研究成果卓著。

高雄市護理師護士公會今下午舉行「國際護師節」慶祝大會，由公會理事長陳麗琴主持，高雄市副市長許銘春、立委李昆澤、管碧玲、高雄市議長康裕成及多名市議員出席。

高醫督導長莊玉仙榮獲優良護理人員表揚，她從台北護專畢業後，投入護理臨床迄今37年，曾在外科加護病房擔任護理師，後來又到美國北卡醫學中心接受高複雜性開心手術病患照護訓練，並擔任醫院督導工作多年。

高雄榮總督導長蔣秀容，從台北護專畢業後，先到台北榮總服務，79年高雄榮總成立，她返回高雄，先後在內外科及身心科等單位從事護理臨床34年。

高醫大學護理學院院長王瑞霞榮獲全國傑出護理人員專業貢獻獎，她擔任教職長達33年6個月，歷任高醫大研發處行政規劃組組長、護理學系系主任及教務處教學發展組組長等職。

王瑞霞積極投入學術研究，擔任許多研究計畫主持人，尤其在糖尿病照護的領域上，研究成果卓著，至今共發表上百篇論文於國內及國際知名學術期刊。