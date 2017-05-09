北市動物園認養金 挨批變相自肥

2017-05-09 19:22

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立動物園設有動物認養專戶，收入五花八門，有民眾於各販賣站的消費回饋、企業捐贈、個人持有的動物認養卡，去年收入就達1千萬餘元；但國民黨台北市議員戴錫欽今下午於議會質詢指，「台北市動物園認養辦法」根本未函送台北市財政局同意，結果認養專戶平均每年有3成支出給動物園園長及員工做學術研究人事費，變相自肥。

北市府訂有「所屬各機關學校捐款收支管理要點」，但戴錫欽發現，包括動物園在內，社會局、中山區及大同區公所等5個單位未將相關捐款規範要點送至財政局查核。台北市財政局長陳志銘於議會坦言，這5個單位應該要送，若沒送審「那個作業規範視同不存在，等於是草案階段」，昨天發函5個單位要求送件。

不過，戴錫欽還說，動物園設有大熊貓等6個販賣站，民眾每個月總消費金額中，有0.5％至4.08％將提列至動物認養專戶，原因就是動物園販賣站委外標案規定，業者要提出每個月營業回饋金至動物認養專戶，而這項規定還恐影響業者能否得標；此舉疑似違反《勸募條例》規定，政府機關得基於公益目的，接受外界主動捐贈，但不得發起「不樂之捐」。

法務局代表於議場答詢時無法認定是否違法。社會局人員則回應戴錫欽助理，指第一次遇到這問題，將函請衛福部解釋；但依其他個案，即便得相關機構設有專戶，也都規定得標業者的回饋項目是進入歲入預算，並未進入機構專戶。

戴錫欽指出，近3年動物園認養專戶共支出4273萬元，平均每年支出1424萬元，其中有1286萬元從事研究計畫，扯的是，近一半研究是園長、員工自行提案，換算起來動物園人員自肥獲取390多萬元。至於用於動物宣傳行銷經費僅占14％，且資源分配不均，無怪野生動物收容中心，竟有9隻黃頭陸龜擠在同一處。