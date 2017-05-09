他學測74級分 不讀醫選擇台大電機

2017-05-09 19:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕大學申請入學統一分發今天放榜，正心中學學測74級分的熊政凱不選讀醫學系，錄取第一志願台大電機，洪嘉豪則錄取長庚大學中醫學系。

學測拿到74級分的熊政凱，他對醫學系沒有興趣，一心想讀電機，最後如願錄取台大電機，成為放棄醫學系的小子；已錄取西班牙埃雷拉大學牙醫系的陳冠霖，則以樂器「小號」專長錄取清華大學，他最後選擇跟著自己的興趣走，留在國內讀書；另洪嘉豪則錄取長庚大學中醫學系。

比較特殊的是社會組的紀侑岑，由於他數學很好，在老師的建議下，他錄取了交通大學運輸與物流管理學系；高二就自行創業，成立「文青冷泡茶─Luu Tea」的蔡旻倫，也如願進入亞洲大學創意商品設計學系。

正心中學目前錄取醫學及牙醫系有5人，錄取台、陽明、清、交、成、師大等學校有33人，錄取國立大學有102人。