| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓大選出口民調 文在寅將入主青瓦台 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

婆媳不是問題 她們分享相處之道

2017-05-09  19:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北市婦女會在母親節前夕表揚29區模範婆媳，現場婆媳如母女、姊妹般親密互動，市長朱立倫到場致意看到此景說，婆媳相處是許多家庭的難題，若彼此能多些愛心、孝心與同理心，家庭一定能和樂融融。

深坑區的陳錦子育有3子1女，三代同堂早年曾多達21人共同生活，長媳潘淑妙與妯娌輪流煮飯，吃飯時大人一桌，小孩一桌，相當熱鬧；公公過世後，潘淑妙擔心婆婆會孤單，鼓勵婆婆參加松年大學各式課程以及銀髮俱樂部的活動，也帶她參加共餐。

坪林區的陳黃美玉今年80歲歲，長媳蕭秀琴曾任職會計事務所，後來協助先生創業，合力經營外銷事業；在陳黃美玉兩度中風後，蕭秀琴親奉湯藥，為婆婆洗澡、按摩，帶婆婆參與體適能運動復健，如今，陳黃美玉已能自行走路，復健成果連主治的台大醫師都驚訝，讓陳黃美玉直誇是媳婦的功勞。

貢寮區的周陳寶蓮育有2男2女，其中媳婦劉麗秋從小就入家門，長大後與兒子「送作堆」，對周陳寶蓮來說，就當是女兒般疼惜；劉麗秋與小姑從小生活在一起，也情同姊妹。

獲得表揚的模範婆媳包括：板橋區黃劉常娥、洪嘉璘，中和區許寶珠、陳靜慧，永和區陳素美、陳翠莉，土城區吳林論、溫淑苓，樹林區謝陳粉、曹麗雲，鶯歌區莊秀梅、黃淯涵，三峽區秦鄭金雪、鄭月慈，新莊區陳李金花、鄭玫芳，蘆洲區李花、楊淑華，五股區王秀鳳、麥貞如，泰山區吳程阿環、丁小媗，林口區林莊淑止、王曉筑，三重區張惠卿、楊淑菁，汐止區陳梅、宋韻芝，金山區劉鄭桂花、張瓈芳，萬里區楊蔡秀蓮、黃雅琪，淡水區周美君、蔡佳慧，八里區連吳玉、石美娥，三芝區羅素珍、張妙戎，石門區何江秀鳳、倪春蓮，瑞芳區王林春燕、張麗華，雙溪區連金鳳、洪麗雯，貢寮區周陳寶蓮、劉麗秋，平溪區林月娥、劉家芸，新店區魏月照、陳淑惠，深坑區陳錦子、潘淑妙，石碇區謝月汝、楊麗華，坪林區陳黃美玉、蕭秀琴，烏來區林春菊、陳美鳳等。

廣告
  • 陳錦子、潘淑妙〈右〉婆媳相處融洽，獲模範婆媳表揚，兒子陳東梧樂在其中。（記者何玉華攝）

    陳錦子、潘淑妙〈右〉婆媳相處融洽，獲模範婆媳表揚，兒子陳東梧樂在其中。（記者何玉華攝）

  • 蕭秀琴照顧婆婆無微不至，讓80歲、兩次中風的陳黃美玉如今能自行走路。（記者何玉華攝）

    蕭秀琴照顧婆婆無微不至，讓80歲、兩次中風的陳黃美玉如今能自行走路。（記者何玉華攝）

  • 劉麗秋對周陳寶蓮而言，是媳婦也像女兒，和小姑就像姊妹淘。（記者何玉華攝）

    劉麗秋對周陳寶蓮而言，是媳婦也像女兒，和小姑就像姊妹淘。（記者何玉華攝）

  • 新北市長朱立倫等人出席模範婆媳表揚活動。（記者何玉華攝）

    新北市長朱立倫等人出席模範婆媳表揚活動。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 婆媳問題 婆媳關係 模範婆媳
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：婆媳不是問題 她們分享相處之道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.