婆媳不是問題 她們分享相處之道
〔記者何玉華／新北報導〕新北市婦女會在母親節前夕表揚29區模範婆媳，現場婆媳如母女、姊妹般親密互動，市長朱立倫到場致意看到此景說，婆媳相處是許多家庭的難題，若彼此能多些愛心、孝心與同理心，家庭一定能和樂融融。
深坑區的陳錦子育有3子1女，三代同堂早年曾多達21人共同生活，長媳潘淑妙與妯娌輪流煮飯，吃飯時大人一桌，小孩一桌，相當熱鬧；公公過世後，潘淑妙擔心婆婆會孤單，鼓勵婆婆參加松年大學各式課程以及銀髮俱樂部的活動，也帶她參加共餐。
坪林區的陳黃美玉今年80歲歲，長媳蕭秀琴曾任職會計事務所，後來協助先生創業，合力經營外銷事業；在陳黃美玉兩度中風後，蕭秀琴親奉湯藥，為婆婆洗澡、按摩，帶婆婆參與體適能運動復健，如今，陳黃美玉已能自行走路，復健成果連主治的台大醫師都驚訝，讓陳黃美玉直誇是媳婦的功勞。
貢寮區的周陳寶蓮育有2男2女，其中媳婦劉麗秋從小就入家門，長大後與兒子「送作堆」，對周陳寶蓮來說，就當是女兒般疼惜；劉麗秋與小姑從小生活在一起，也情同姊妹。
獲得表揚的模範婆媳包括：板橋區黃劉常娥、洪嘉璘，中和區許寶珠、陳靜慧，永和區陳素美、陳翠莉，土城區吳林論、溫淑苓，樹林區謝陳粉、曹麗雲，鶯歌區莊秀梅、黃淯涵，三峽區秦鄭金雪、鄭月慈，新莊區陳李金花、鄭玫芳，蘆洲區李花、楊淑華，五股區王秀鳳、麥貞如，泰山區吳程阿環、丁小媗，林口區林莊淑止、王曉筑，三重區張惠卿、楊淑菁，汐止區陳梅、宋韻芝，金山區劉鄭桂花、張瓈芳，萬里區楊蔡秀蓮、黃雅琪，淡水區周美君、蔡佳慧，八里區連吳玉、石美娥，三芝區羅素珍、張妙戎，石門區何江秀鳳、倪春蓮，瑞芳區王林春燕、張麗華，雙溪區連金鳳、洪麗雯，貢寮區周陳寶蓮、劉麗秋，平溪區林月娥、劉家芸，新店區魏月照、陳淑惠，深坑區陳錦子、潘淑妙，石碇區謝月汝、楊麗華，坪林區陳黃美玉、蕭秀琴，烏來區林春菊、陳美鳳等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 喜劇小王子林東緒 吸大麻送辦
- 另類為民服務？ 按摩店廣告竟是派出所...
- 詐騙老梗兒被綁架 媽媽「將計就計」聯警誘逮車手
- 利菁不畏紅鞋怨 照樣買鞋送人
- 小白兔入叢林？ 嘉市新企劃處長：我屬龍
- 豪宅變凶宅！訪客溺斃泳池 黛咪摩兒被控告
- 崇佑-KY首季虧損 看好第2季將放量
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- MLB》頂替胡智為的左投 一球就決定曲折命運
- 187INC上演《五十道陰影》 女粉嗨到脫Bra
- 林奕含父母心酸誰懂 名嘴爆「不了斷走不出來」
- 民視股東會3度流產 再出招爭奪股東名冊
- 宣傳節電 張景森：光頭、短袖、短褲、夾腳拖…
- 南市議員「推」教育局長額頭 南市府譴責暴力
- 破「張盛和」魔咒？ 匯銀︰有點難
- MiLB》曾仁和6局7K好投又敲長打 開季3連勝
- 書劍集》看好聯準會的風向球
- 「偷暗號」延燒 「總仔」心在燒
- 大巨蛋審查不過怪我？ 柯文哲反諷：要我當啦啦隊
- 航空公司找麻煩？他搭機被逼打開行李 結局卻是…
- （圖輯影音）池端玲名融入台灣 捐酬勞籲積沙成塔
- 健身教練數學考2分 遭上將嚴父用槍抵頭
- 注射不明填充物 妙齡女雙唇慘變「鑫鑫腸」
- 投縣擬自訂加班費標準 勞動部︰無效
- 雅加達華裔省長鍾萬學 褻瀆《可蘭經》判2年監禁
- 信號彈當煙火？險釀陣頭大亂鬥
- 共享車將立法上路 機車族憂搶車位
- 謝承均《甘味》無極限 詐死假人頭「不准笑」
- 自己的異議自己杯葛？立法院繼續空轉
- 獨家》無良上尉！幻象機聯隊400個資賣地下錢莊
- 「五毒」刺青太顯眼 笨賊不識貨丟棄高價攝影機
- 五月天排排坐 阿信首爆秘辛
- 黑心製麵加雙氧水 老闆施溢洲判5月確定
- 《自由廣場》國際干預．網路戰爭．法國大選
- FBI帥哥、吃屎哥與少女喇舌後 首度「合體」下跪道歉！
- 支持台灣 日政府：用任何可能方式參與WHA
- NBA》只想要冠軍！暴龍羅利怒跳出合約
- 前官員：歐巴馬早警告川普 不可用佛林
標題：婆媳不是問題 她們分享相處之道
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email