婆媳不是問題 她們分享相處之道

2017-05-09 19:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北市婦女會在母親節前夕表揚29區模範婆媳，現場婆媳如母女、姊妹般親密互動，市長朱立倫到場致意看到此景說，婆媳相處是許多家庭的難題，若彼此能多些愛心、孝心與同理心，家庭一定能和樂融融。

深坑區的陳錦子育有3子1女，三代同堂早年曾多達21人共同生活，長媳潘淑妙與妯娌輪流煮飯，吃飯時大人一桌，小孩一桌，相當熱鬧；公公過世後，潘淑妙擔心婆婆會孤單，鼓勵婆婆參加松年大學各式課程以及銀髮俱樂部的活動，也帶她參加共餐。

坪林區的陳黃美玉今年80歲歲，長媳蕭秀琴曾任職會計事務所，後來協助先生創業，合力經營外銷事業；在陳黃美玉兩度中風後，蕭秀琴親奉湯藥，為婆婆洗澡、按摩，帶婆婆參與體適能運動復健，如今，陳黃美玉已能自行走路，復健成果連主治的台大醫師都驚訝，讓陳黃美玉直誇是媳婦的功勞。

貢寮區的周陳寶蓮育有2男2女，其中媳婦劉麗秋從小就入家門，長大後與兒子「送作堆」，對周陳寶蓮來說，就當是女兒般疼惜；劉麗秋與小姑從小生活在一起，也情同姊妹。

獲得表揚的模範婆媳包括：板橋區黃劉常娥、洪嘉璘，中和區許寶珠、陳靜慧，永和區陳素美、陳翠莉，土城區吳林論、溫淑苓，樹林區謝陳粉、曹麗雲，鶯歌區莊秀梅、黃淯涵，三峽區秦鄭金雪、鄭月慈，新莊區陳李金花、鄭玫芳，蘆洲區李花、楊淑華，五股區王秀鳳、麥貞如，泰山區吳程阿環、丁小媗，林口區林莊淑止、王曉筑，三重區張惠卿、楊淑菁，汐止區陳梅、宋韻芝，金山區劉鄭桂花、張瓈芳，萬里區楊蔡秀蓮、黃雅琪，淡水區周美君、蔡佳慧，八里區連吳玉、石美娥，三芝區羅素珍、張妙戎，石門區何江秀鳳、倪春蓮，瑞芳區王林春燕、張麗華，雙溪區連金鳳、洪麗雯，貢寮區周陳寶蓮、劉麗秋，平溪區林月娥、劉家芸，新店區魏月照、陳淑惠，深坑區陳錦子、潘淑妙，石碇區謝月汝、楊麗華，坪林區陳黃美玉、蕭秀琴，烏來區林春菊、陳美鳳等。