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被迫離職勞工領優離 勞動部：可領失業給付

2017-05-09  19:30

〔記者吳柏緯／台北報導〕不少勞工因公司關廠、遷廠等原因，被迫離職，卻因為資方有提供合乎勞基法的離職補償、不開立非自願離職證明，造成無法請領失業補助，影響勞工權益。勞動部近期發布函釋，只要失業原因不可歸咎於勞工，失業期間仍可請領失業給付。

根據就業服務法規定，只要勞工是非自願離職，雇主都需開立非自願離職證明，以利勞工在待業期間請領失業補助。不過實務上，不少勞工遭遇無預警關廠，卻因為公司有提供優離方案，或有提供再就業的選項，而不開立非自願離職證明，造成勞工在待業中無法請領失業給付。

日前南部科學園區就曾發生，企業關閉台灣的生產線後，針對不願赴海外廠區就職的勞工，提出優離方案，不再另外開立非自願離職證明，因此選擇優離的勞工擔心，但業期間將無法申請相關津貼保障。

勞動部勞動保險司長石發基指出，過去的關廠或遷廠案中，不少雇主認定選擇優離方案的勞工屬於自願離職，因此不另發非自願離職證明，造成勞工若事後要申請失業給付，必須循勞資爭議調解方式，並由勞動主管機關認定。

對於此一狀況，勞動部日前發布函釋，從寬認定失業給付的資格。該函釋明定，若勞工遭遇關廠、遷廠等情況，由於失業原因不可歸咎於勞工，因此勞工仍可向地方勞政機關申請失業給付的津貼。

對於關廠、遷廠的認定不限於遷往海外，若是發生在國內，也一樣適用。石發基舉例，若有一間公司關閉北部的工廠與生產線，要求原本在北部工作的勞工遷往南部工廠工作，部分勞工考量路途遙遠等因素，不願前往而因此被迫離職，卻未領到非自願離職證明，也可循此管道救濟。

不過石發基也說明，這類案件的態樣非常多，因此仍須依每個個案的情況調查、認定。

目前勞工向勞保局申請失業給付，金額的計算基準為退保前6個月平均月投保薪資60%，最長可申請6個月。

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  • 勞動部勞動保險司長石發基指出，若勞工遭遇關廠、遷廠等情況，由於失業原因不可歸咎於勞工，勞工仍可向地方勞政機關申請失業給付的津貼。（記者吳柏緯攝）

    勞動部勞動保險司長石發基指出，若勞工遭遇關廠、遷廠等情況，由於失業原因不可歸咎於勞工，勞工仍可向地方勞政機關申請失業給付的津貼。（記者吳柏緯攝）

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