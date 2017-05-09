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520「野餐狂響曲」 體驗安農溪落羽松秘境

安農溪落羽松祕境，人氣居高不下。（記者江志雄攝）

2017-05-09  19:02

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉安農溪落羽松祕境爆紅，立委陳歐珀服務處選定諧音「我愛你」的5月20日，在此舉行「野餐狂響曲」，每人報名費399元，主辦單位將捐出10％給動保人士當公益基金。

「野餐狂響曲」由宜蘭縣戶外休閒發展協會主辦，陳歐珀服務處、安農溪總體發展協會協辦，活動定位為落羽松下的休閒派對，響應毛小孩零安樂死，鼓勵大家以領養代替購買，除了捐出10％報名費，參與活動的咖啡業者，也承諾捐出當天50％營業額，一併捐給動保人士。

陳歐珀今天與年輕歌手余浩威、林吟蔚，連袂為活動代言，520將邀請多名藝人到場獻唱，繳交報名費後，主辦單位會發給野餐墊、米淇淋飯糰、奶凍、餐券，詳細活動內容請上活動官網查詢。

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  • 歌手余浩威（右），林吟蔚（左），為活動代言。（記者江志雄攝）

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  • 安農溪高灘地綠草如茵。（記者江志雄攝）

    安農溪高灘地綠草如茵。（記者江志雄攝）

  • 立委陳歐珀服務處訂於520在安農溪羽松祕境舉辦野餐狂想曲。（記者江志雄攝）

    立委陳歐珀服務處訂於520在安農溪羽松祕境舉辦野餐狂想曲。（記者江志雄攝）

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