注定當醫師？ 南一中鄭伊斯考取成大醫科

2017-05-09 19:05

〔記者王俊忠／台南報導〕大學申請入學放榜，台南一中統計該校今年畢業生在申請入學、繁星計畫、奧林匹亞競賽管道，確定有二一五位學生錄取台、成、清、交頂大與醫學系，佔高三人數近三成，成績亮眼。原讀自然組的兩位學生張愷翔、高子翔跨組錄取台大法律系；考取成大醫學系的鄭伊斯，未來真的要被叫「鄭醫師」了！

南一中校長張添唐表示，今年大學升學，該校各管道已錄取台大六十四人、清大三十二人、交大二十六人、成大六十四人、政大十一人，醫學系（含牙醫與中醫）二十四人，合計頂大與醫學系共錄取二一五人，能有此優異成績，歸功老師辛勤指導與學生努力打拚。

念南一中科學班的女學生鄭伊斯，學測考取七十五滿級分，申請錄取成大醫學系，伊斯母親是民德國中校長蔡美燕。蔡校長表示，伊斯名字因她有兩位姐姐，兩姐姐名字都有伊字，伊斯出生後也是算命來命名，算出有伊字的只有伊斯一組名字，就採用了，並未從小設定要讓伊斯當醫師。

蔡校長透露，取了這名字後遇到一些趣事，像伊斯感冒看病，醫師常會說：「你也是伊斯（醫師）啊！我也是」。伊斯也很喜歡這名字，許多親朋好友知道此名後，很容易就記住，意外成了這名字的優點。

伊斯與母親討論時說，喜歡數理，但不知要走理工或醫學？蔡校長建議女兒「理工，可走環境工程，救病重的地球；醫學則可以救人。」伊斯思慮後覺得救地球涉及層面太廣，己力不及，選擇從醫，意外踏上與自己名字諧音的醫師途程。

南寧高中一位體育班畢業生劉子毅以獨招體育保送方式錄取清華大學體育系。校長李俊賢說，體育班學生能錄取頂大非易事。

劉子毅從小學二年級立志加入羽球運動，高中經過一番波折進南寧高中羽球隊，投入陳宇昌教練麾下，在陳教練嚴格要求，每天不斷練習、加強基本技能，學業上也保持班上前茅、允文允武，今年他以優秀學、術科成績擊敗各校好手進入清大體育系，是南寧羽球隊第二位進入頂尖國立大學的學生。

德光中學有王談穎、許博堯兩人錄取高醫醫學系、林子皓高醫牙醫系、吳尚芸長庚中醫系，台、成、清、交、政共錄取二十一人，國立大學與醫學大學錄取六成以上。就讀海外大學部分，有王昱森七人錄取美國聖地牙哥等國外大學，蘇思羽申請英、美八所知名音樂學院皆上榜，選擇寇蒂斯音樂學院就讀，獲該校全額獎學金。