3歲娃成療癒歌手 醫院演唱撫慰人心
2017-05-09 18:43
3歲娃「瓜瓜」當志工，醫療演唱成療癒歌手。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕三歲娃「瓜瓜」成療癒歌手，今天在爺爺陪同下，到雲林醫院大廳當志工，為病患及家屬演唱「故鄉」、「媽媽請你要保重」，童稚的聲音很撫慰人心。
台大醫院雲林分院為慶祝母親節，今天邀請凡人薩克斯風音樂團志工在斗六院區演出「母親節音樂饗宴」，優揚的薩克斯風聲，撫慰現場病患及家屬的心，其中3歲大的「瓜瓜」林晨恩，更在祖父林朝陽的帶領下，以稚氣的聲音唱出「故鄉」、「媽媽請你要保重」，穩健的台風，可愛的表現，贏得現場熱烈的掌聲。
林朝陽說，他在練習吹奏薩克斯風時，「瓜瓜」喜歡在一旁哼哼唱唱，音準及弦律都抓的很好，他試著找一些有歌詞的歌讓「瓜瓜」學著唱，沒想到「瓜瓜」背詞的能力也很棒，唱歌又不會怯場，所以把他納入志工義演的行列，目前「瓜瓜」已會唱約10首歌。
林朝陽說，有人認為醫院可能病菌多，容易感染，不適合讓孩子久留，但近年醫院衛生消毒工作做的很好，已降低感染的疑慮；讓「瓜瓜」早一點擔任志工工作，對他未來人格發展也會有所幫助。
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