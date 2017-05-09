正妹錄取空軍官校飛行生 立志成南投第1女飛官

2017-05-09 18:56

〔記者謝介裕／南投報導〕軍校正期班甄選入學放榜，國立南投高中有6人上榜，其中，正妹傅茱音錄取空軍官校飛行生，即可能成為南投建縣以來首位女飛官，年紀足可當她阿公、同時是南投縣第1位男飛官的資深學長曾惠騰，得知訊息後，也火速到校向學妹獻上祝福、祝賀之外，也提醒她注意視力與體能保健，以免日後被刷下來，與飛官擦身而過變成地勤人員。

身高約170公分的傅茱音，身材高挑、長相清秀的她，很難讓人想像膽識過人，尤其，一般女學生害怕乘坐的自由落體、360度雲霄飛車等驚險、刺激的遊樂設施，對她而言，猶如家常便飯，加上嚮往保家衛國的軍旅生活，因此就讀高中以來，便立下投筆從戎的志向，如今可說是美夢成真，連學校中校主任教官張臻軒也好生羡慕，因為飛官也是他的第1志向，無奈過不了體檢關卡，只能報考陸軍官校﹗

現年82歲的曾惠騰，是鴻海董事長郭台銘妻子曾馨瑩的堂哥，南投高中第3屆畢業後，考取空軍官校，成為南投縣第1位男飛官，惟民國48年因其父心肌梗塞病逝，為了照顧年邁母親、弟妹及家庭，便在中尉官階時選擇退休。

曾惠騰說，想要成為空軍官校飛行生，最大的關卡就是體檢，裸視1.2以上，且兩眼不能有視差，是基本要求，更不罹患心血管疾病或高血壓等慢性病，因此再三提醒傅茱音，一定要注意飲食均衡、視力保健等各項細節，讓傅茱音足感心以外，也更加堅定她遨翔天際的飛官之路。

南投高中校長巫春貴指出，此次軍校正期班甄選入學放榜，該校學生李光政、宋家瑋、石翊辰3人錄取國防大學、吳珮菱錄取陸軍官校，傅茱音及楊宗翰2人錄取空軍官校，錄取人數居全縣各高中之冠，再次展現校方教學與培育人才的成果。