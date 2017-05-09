全球格鬥機器人大賽 模弧工作室奪3金3銀

新創團隊FUZZY模弧工作室，參加美國舊金山「ROBOGAMES」全球格鬥機器人大賽奪3金3銀。（記者李容萍攝）

2017-05-09 18:49

〔記者李容萍／桃園報導〕我新創團隊FUZZY模弧工作室，4月底參加美國舊金山「ROBOGAMES」全球格鬥機器人大賽，雖然剛到美國時，5台機器人被偷了2台半，但最後仍然靠著堅強實力，在廿個參賽國家、近700台機器人當中脫穎而出，於「Best of Show」、「Freestyle」、以及「Kung Fu」等項目皆拿下冠軍，共拿下3金3銀的亮眼成績，頒獎台上不但升了國旗，連國歌都在加州放送。

FUZZY模弧工作室成員有4位，陳志勤、陳念勤兄弟以及剛從學校畢業的卓少凱和卓于庭，陳念勤、卓于庭是夫妻檔，而卓少凱又是卓于庭的堂弟。

負責研發工作的陳念勤表示：製作機器人對他們來說，原本只是興趣，因為跟哥哥去看了一場精彩的機器人格鬥比賽後，兄弟倆決定「要做一個屬於我們自己的機器人」，機器人研發就是這麼開始的。

去年卓少凱從東海大學畢業後，因為人手多了，這個團隊開始認真研發、測試，專心研製機器人。很幸運的，同年12月他們報名參加中國創客星球機器人直播節目受到好評，團隊像是被打了一劑強心針，機器人研發工作更具戰鬥力。

陳念勤說，要認真做機器人就得多了解這個市場，我們的眼光是放眼國際的，於是開始蒐尋國際賽事，希望測試自己團隊實力，也掌握產業新資訊。

比賽團隊由桃園市政府青年事務局青創指揮部輔導，青年事務局局長陳家濬表示，此一團隊接下來的研發將著重在機器人馬達的進化升級，目前已經尋得合作廠商進行產品測試，預計6月可推出新產品，希望日後能獲得政府輔導協助，申請研究經費。