他放棄醫學系 前進北京大學

2017-05-09 18:40

〔記者邱芷柔／屏東報導〕大學個人申請入學今天放榜，屏東高中今年有275人上榜，其中121位上國立大學，學生們多以未來就業與薪資環境作為選校系的考量，其中錄取中山醫學大學醫學系的王鼎言，則決定放棄台灣學籍，準備到北京大學就讀。

王鼎言說，爸爸是精神科醫師，爸爸從自己的求學經歷中告訴他，必須選擇自己喜歡的科系就讀，才能不浪費大學的時間，他在參加面試營隊時對北京大學產生興趣，在錄取北京大學信息科學技術學院後，就決定前往就讀，北京大學不僅學費較台灣便宜，在世界排名中也有不錯名次。

屏東高中今年還有錄取國防醫學院的學生，包括醫學系陳宗強、藥學系柯炤宇、公共衛生學系謝明翰等人，並有錄取空軍官校飛行生的余昌修，學生們表示，選擇國防醫學院不僅能減輕家裡負擔，未來工作也有保障。

屏東高中學生錄取國立學校名單中，還有1位錄取成功大學機械工程系的學生涂志宏，儘管不是校內數理資優班學生，且每天必須從高樹鄉舊寮村通勤到屏東高中上課，涂志宏靠著考前3個月戒掉玩手機、電腦的習慣，努力考出67級分，並在個人申請放榜後順利錄取理想校系。