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大學個人申請放榜 南投縣社區高中秀出亮點

2017-05-09  18:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大學個人申請放榜，南投縣內社區高中各有亮點，中興高中六十四人上國立大學，人數最多；旭光高中上榜率逾八成最受矚目；暨大附中則強調，連同繁星加個申已有九成上大學。

中興高中在大學個申部分，共有141人上榜，上榜率逾6成，而其中國立大學有64人，清、成、政等名校皆有，校方強調，今年畢業生比上屆少了100人，但上國立人數僅少3人，比率比去年增加。而該校進修學校則有施逸青，以高職繁星申請到台科大，卻是另一個亮點。

中興高中的蘇琬茜，小三到國一在加拿大唸書，後來父母為照顧其祖父母而舉家返國，她已申請到世界百大名校之一的加拿大卡爾加里大學。

縣立旭光高中97人通過第一階段篩選，昨有80人上榜，分發錄取率高達82.47%，其中11人錄取國立大學，以楊晟右同學錄取國立中央大學地科系、吳碩庭同學錄取國立高雄大學電機系、游育銓同學錄取國立高雄大學應數系、蔡政嘉同學錄取國立高雄大學經濟系為最佳。

暨大附中則有88人上榜，其中數理實驗班上榜率9成，而兩名布農族學生余晏瑜、廖朱羿，各申請到國立嘉義大學景觀系、中國醫藥大學中國醫藥大學生物科技系，也是該校的另一亮點。

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  • 中興高中有64人在個人申請上國立大學。（記者陳鳳麗攝）

    中興高中有64人在個人申請上國立大學。（記者陳鳳麗攝）

  • 中興高中進修學校施逸青，以繁星上台科大是另一亮點。（記者陳鳳麗攝）

    中興高中進修學校施逸青，以繁星上台科大是另一亮點。（記者陳鳳麗攝）

  • 暨大附中布農族學生余晏瑜上國立嘉義大學，喜歡研究布農族圖騰的她，與校長張正彥（左）出她的研究。（記者陳鳳麗攝）

    暨大附中布農族學生余晏瑜上國立嘉義大學，喜歡研究布農族圖騰的她，與校長張正彥（左）出她的研究。（記者陳鳳麗攝）

  • 旭光高中的楊晟右，錄取國立中央大學地科系。（旭光高中提供）

    旭光高中的楊晟右，錄取國立中央大學地科系。（旭光高中提供）

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