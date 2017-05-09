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集集夏夜賞花燈！ 看大同寶寶遍地璀璨

集集鎮為拉抬旅遊人潮，在集集火車站設置大同寶寶花燈，盼增加住宿客夜間遊憩選擇。（記者劉濱銓攝）

2017-05-09  18:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕夏夜真的有花燈可以賞！十大觀光小城集集鎮，為提振淡季旅遊人潮，在年初燈會結束後，就陸續在集集火車站等景點設立大同寶寶花燈，配合站區原先的光環境造景，夜裡火車站亮光點點，加上扮成鐵金剛造型的大同寶寶在鎮內各處發光，讓古樸的小鎮更顯活潑趣味。

集集鎮公所說，大同寶寶花燈是在台灣燈會結束後才借展集集，目前火車站、市區集集驛站，以及景點武昌宮都有設置，尤其宮廟前巨型大同寶寶更是吸睛，而在暑期旅遊旺季，也將會結合集集支線鐵道推出大同寶寶遊集集活動，時值旅遊淡季則是先維持景點話題性，盼協助在地觀光發展。

鎮長陳紀衡說，此次展出的大同寶寶花燈，除了巨型強棒出擊造型外，還有小朋友喜歡的鐵金剛系列，比人還高的大同寶寶手持盾牌、或是裝上翅膀、推進器，每款造型互異，與以往大同寶寶形象相當不一樣，盼夜間增加多處且不同造型的花燈，能讓夜宿集集的遊客有全新的感受。

而之後推出的大同寶寶遊集集則研擬規劃彩繪車廂、甚至是蒸氣火車頭等，並考慮仿效過去的紙貓熊展，將眾多的大同寶寶公仔擺放在站區展示，增加火車站的可看性，惟細節仍待與策展方進一步討論，盼屆時能讓到訪遊客有截然不同的旅遊體驗。

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  • 集集鎮為拉抬旅遊人潮，在集集火車站設置光環境與大同寶寶花燈，盼增加住宿客夜間遊憩選擇。（記者劉濱銓攝）

    集集鎮為拉抬旅遊人潮，在集集火車站設置光環境與大同寶寶花燈，盼增加住宿客夜間遊憩選擇。（記者劉濱銓攝）

  • 集集鎮在火車站與周邊驛站等景點設置大同寶寶花燈，盼增加旅遊豐富性與住宿客夜間遊憩選擇。（記者劉濱銓攝）

    集集鎮在火車站與周邊驛站等景點設置大同寶寶花燈，盼增加旅遊豐富性與住宿客夜間遊憩選擇。（記者劉濱銓攝）

  • 集集鎮在火車站設置光環境與大同寶寶花燈，入夜後燈光璀璨相當美麗。（記者劉濱銓攝）

    集集鎮在火車站設置光環境與大同寶寶花燈，入夜後燈光璀璨相當美麗。（記者劉濱銓攝）

  • 十大觀光小城集集鎮將推出大同寶寶遊集集活動，在鎮上景點武昌宮已展示著大型花燈。（記者劉濱銓攝）

    十大觀光小城集集鎮將推出大同寶寶遊集集活動，在鎮上景點武昌宮已展示著大型花燈。（記者劉濱銓攝）

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