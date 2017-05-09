「性侵沒抓到就合法」謬論 醫師公會痛批郭冠英

醫師公會全國聯合會今下午發布嚴正聲明，嚴厲譴責郭冠英的荒謬言論。（翻攝中華民國醫師公會全國聯合會網站）

2017-05-09 18:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕前新聞局駐外官員、自稱「高級外省人」的郭冠英在接受媒體採訪曾狂言「性侵沒抓到就合法」；醫師公會全國聯合會下午發布嚴正聲明，嚴厲譴責郭冠英的荒謬言論，認為他對性侵受害人和家屬二度傷害，還在傷口上灑鹽。

聲明稿中強調，「性侵沒抓到就合法」這種言論根本是犯罪行為，亂找合理正當藉口，對性侵害受害者和家屬再傷害，因此全聯會表達嚴重抗議和譴責。

全聯會表示，性侵加害人受到法律追究比例低的原因是因被害人和其家屬選擇沉默或私下和解，但被害人常出現明顯的創傷後症候群，心靈創傷難抹滅，需要心理輔導和關懷復健。

全聯會也指責，郭冠英曾是新聞局駐外官員，卻發表如此荒謬的言論，除了該譴責外，也期盼社會尊重性自主權。