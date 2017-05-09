新科中科院院長 副院長杲中興升任
2017-05-09 18:59
〔記者羅添斌／台北報導〕中科院原任院長張冠群在5月1日晉任上將，並且升任國防部軍備副部長，中科院院長一職已由中科院副院長杲中興接任，巧的是，張冠群與杲中興二人是中科院火箭飛彈所的前後任所長，杲中興繼張冠群腳步之後又接任中科院院長，頗具有傳承意味。
相關人士今天指出，中科院新任院長人事命令已獲核定，並由國防部長兼中科院董事長馮世寬為新任院長杲中興正式佈達，也是繼張冠群之後，第二位由內部資深人員升任的中科院院長。
他並且表示，張冠群是以軍職身份擔任中科院院長，並在院長任內晉升為中將，而杲中興已從少將軍階退伍，並且以「科聘」方式聘任，因此是「科聘院長」身分。
相關人士說，中科院已轉型為行政法人，隨著張冠群升任國防部軍備副部長之後，中科院院長的中將編階，也已由國防部收回，未來由資深科聘人員出任院長應是常態，中將院長的任命情形應該不會再出現。
杲中興為中正理工學院航空工程系、航研所畢業，美國加州大學戴維斯分校機械航空博士，他曾在空軍聯隊擔任飛修官，而後轉任中科院專職國防科技研究，曾任中科院火箭飛彈所所長，任內晉升為空軍少將，隨後升任首席副院長，2015年軍職屆齡退伍，改為科聘副院長，本月升任院長。
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