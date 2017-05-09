乾眼症無礙學習 戴成有上清大

2017-05-09 18:49

〔記者俞肇福／基隆報導〕安樂高中學生戴成有高一時乾眼症發作，影響學習，弟弟罹患罕病愛迪生氏症，爸爸慢性病在家休養；出身低收入戶家庭的他，仍奮力求學，大學個人申請入學分發，順利錄取國立清華大學旭日招生乙組。

106學年度大學個人申請入學9日公告第二階段統一分發結果，基隆4所市立高中第一階段157人通過審核，第二階段共有117人獲分發，約佔75％；其中，分發國立大學，安樂高中有14人、暖暖高中2人，其餘均為私立。

私立二信高中共有163人上榜，其中58人分發國立大學，連振原第一階段連中五元，最後選擇國立台灣大學機械工程學系，他表示，剛好在母親節前夕，送媽媽一份「台大禮」；另外，鄭篤庭及金冠穎同學錄取清大材料工程系，成為今年最熱門的「頂大學系」。

戴成有說，高一發現罹患乾眼症，讀10分鐘的書就必須閉眼休息30分鐘，但是他的耳朵不曾停止，思緒仍跟著課程繼續運轉，並且適時加入討論；戴成有說，以前讀國中時候愛打電玩，高一發現罹患乾眼症後，深深珍惜學習時間，集中心力學習，總算如願以償錄取清大。