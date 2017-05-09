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開幕才半年 新北文創夜市7日悄悄熄燈

新北文創觀光夜市去年11月風光開幕，第一天就吸引萬人造訪，然而好景不常，夜市7日已悄悄熄燈，開幕僅半年依舊撐不下去。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-05-09  18:59

〔即時新聞／綜合報導〕新北文創觀光夜市去年11月風光開幕，第一天就吸引萬人造訪，然而好景不常，夜市7日已悄悄熄燈，開幕僅半年依舊撐不下去。

位於板橋大漢橋下的新北文創觀光夜市，佔地3000坪，可容納250個攤位，美食、遊戲、百貨、服飾等應有盡有，但卻難以感受到與其他夜市的差別，不少民眾慕名造訪後，皆失望而返，就連藍綠立委也認為「文創」兩字都被濫用。當時，文創夜市的業者解釋，夜市剛開幕還無法一次到位，未來會慢慢加入文創元素。

根據《台灣好新聞》報導，然而，新北文創夜市開幕不久就由盛轉衰，因不見「文創」特色，且小吃攤與其他夜市重疊性高，民眾新鮮感過後，人潮轉為冷清，也被網友批評，夜市經營得很不用心，因此開幕不到半年夜市已於7日收攤。

此外，同樣在去年盛大開幕的新北三重「星光夜市」，也是在不久後人潮就急轉直下，甚至在年初時只剩一家攤位在苦撐，5月5日「星光2.0」重新出發，能不能起死回生仍有待觀察。

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