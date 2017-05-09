防範污廢水偷排放 南投巡守隊扮演守門員監測
南投縣竹山鎮「江西林水環境巡守隊」成員與縣議員張志銘（在水中者），就東埔蚋圳水質進行取樣、檢測。（記者謝介裕翻攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕防範南投縣竹山工業區廠商偷排放污廢水，竹山鎮「江西林水環境巡守隊」祭出奇招，實地前往工業區附近水源區東埔蚋圳取水樣檢測，正式對外宣布將長期進行東埔蚋圳水質監測，除具約束廠商作用以外，也希望透過數據資料說服中央，讓工業區也能納入污水下水道計畫，使得竹山整體環境獲更好的維護與管理。
竹山工業區目前廠家數達60多家，因沒有污水處理設施，一旦廠區周邊出現異味，不管工業區廠商有無涉及偷排放污廢水，均會遭人懷疑，導致社區居民與工業區廠商長期處於不和諧關係，因此營建署在辦理污水下水道工程時，地方便建議將工業區也納管，惟營建署深恐廠區排放化學或金屬污水問題，不但較一般民生廢水難處理，更有衝擊污水下水道管線機具運作之虞，因此迄今仍未鬆口。
東埔蚋圳係工業區及延正、延祥、延和、延平等聚落，仰賴的民生飲用及灌溉的主要水源，惟長期以來，缺乏有系統監控，導致水質好壞成謎，縣議員張志銘遂夥同地方民眾一起成立「江西林水環境巡守隊」，並在環保局協助、指導下，首度就東埔蚋溪水質展開抽樣、檢測、建檔等工作。
張志銘指出，檢測工作以東埔蚋溪江西林橋為界線，結果發現下游部分水質鹼性度達PH10，且水中溶氧度相當低，魚蝦根本難存活，上游偏向中性，水質明顯比下游好，初步研判，田園施肥應是水質受影響的關鍵，但並未發現化學或金屬污染。
江西林水環境巡守隊表示，「數據會說話」，未來該巡守隊每月至少會進行1次水質檢測，且由水質好壞便可窺知廠商有無違規情節，以及提供中央就工業區是否納管評估參考，扮演好守門員角色，共為守護居家環境盡份心力。
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