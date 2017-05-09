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女兒專題寫作獲特優 母感動戒菸

2017-05-09  18:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕106年北區四城市中小學學生專題寫作決賽上週落幕，基隆市建德國中「菸菸易熄之灰飛菸滅」獲得特優；值得一提的是參與專題寫作的學生陳怡如的母親菸癮很大，一天抽2包菸，媽媽被女兒半年來做戒菸專題的精神感動，決心要戒菸，目前已經減少到1天3根。陳怡如說，媽媽自己要戒菸是做專題寫作的最大收穫，比作品得特優還高興。

這次專題寫作比賽主題為「健康促進─健康一身•彩色人生」，基隆市共獲得3項特優、2項優等、4項佳作；除了建德國中獲特優，武崙國中「健康藜麥造食農有一套」、暖西國小「屋頂菜園」兩件作品也獲特優。

建德國中指導老師范振棟說，因為專題寫作需要花時間找資料訪問做整理，對於升學考試又沒有加分效果，有些家長對於小孩參與通常會阻止；陳怡如說，爸爸一開始反對，後來看到她做出成果就不再阻擋，她拿專題寫做的資料，遊說媽媽戒菸，媽媽並未一口答應，可是後來才知道媽媽其實有在思考戒菸。

阮毓芝說，她是個害羞內向的人，這次與專題製作小組其他成員一同到他校找抽菸的學生宣導與訪問，從一開始的緊張表情僵硬，到最後談笑風生，她的收穫最大；陳香諭說，她曾勸導爸爸不要抽菸被拒絕，看到怡如的媽媽在戒菸，為了她心愛的爸爸，她要再回去勸爸爸戒菸。

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  • 106年北區四城市中小學學生專題寫作決賽上週落幕，基隆市建德國中「菸菸易熄之灰飛菸滅」獲得特優。（記者俞肇福攝）

    106年北區四城市中小學學生專題寫作決賽上週落幕，基隆市建德國中「菸菸易熄之灰飛菸滅」獲得特優。（記者俞肇福攝）

  • 106年北區四城市中小學學生專題寫作決賽上週落幕，武崙國中「健康藜麥造食農有一套」獲得特優。（圖為基隆市政府教育處提供）

    106年北區四城市中小學學生專題寫作決賽上週落幕，武崙國中「健康藜麥造食農有一套」獲得特優。（圖為基隆市政府教育處提供）

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