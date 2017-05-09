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鹿港觀光三輪車 劃定「3不走」

2017-05-09  18:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不能再隨便趴趴走！彰化鹿港觀光三輪車，只能在劃定行駛範圍內行駛，但是設有「三不走」條款，也就是俗稱「鹿港老街」的瑤林街與埔頭街、低於2米寬巷道、以及後車巷，通通都禁止通行與穿越！

「彰化縣遊憩地區供觀光客體驗三輪以上慢車鹿港地區行駛路線地方說明會」，今天在鹿港鎮公所禮堂舉行，由縣府城觀處長田飛鵬主持。

田飛鵬強調，因為「道路交通管理處罰條例第69條」在去年進行修正，把三輪以上慢車加入「電力為輔」部分，但強調要行駛在指定路段；所以縣府針對三輪以上慢車已擬定管理辦法草案，能夠符合安全、減少消費糾紛的目標，讓觀光三輪車成為鹿港觀光的特色。

鹿港鎮長黃振彥強調，觀光三輪車在鹿港地區確實有需要，但也期盼業者能夠遵守規定，不超車、不超速、不亂停，共創鹿港觀光榮景；縣議員林聖哲指出，觀光三輪車總量管制、停車問題都要納入管理，也期望業者能夠做到不抽菸、不吃檳榔，做好觀光行銷的門面。

三輪車業者蔡宗源表示，他認為鹿港老街是觀光客必到之處，平日應該可以開放進入，假日才禁止進入。

鹿港文化觀光協會理事長黃振彬認為，觀光三輪車的司機都是在地人，對於路線最了解，窄巷無法會車不能進去，如果是三輛以上的車隊出遊，就要選擇合適的地點路邊停車，不會影響交通與店家、民宅的出入，只有業者自律，才能提昇三輪車的品牌形象。

田飛鵬表示，未來觀光三輪車要上路，車體必須通過審查，還要發牌收取規費，司機原則上要有機車駕照才能上路，觀光三輪車不是計程車，不能隨招隨停，必須有三輪車站牌才能停靠上下車。

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  • 鹿港觀光三輪車即將納入管理，規範可行駛範圍與路線。（記者劉曉欣攝）

    鹿港觀光三輪車即將納入管理，規範可行駛範圍與路線。（記者劉曉欣攝）

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