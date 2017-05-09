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大學申請入學 美和高中錄取率再創新高

2017-05-09  18:08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕大學個人申請入學今天放榜，屏東女中有229人錄取，其中有106人上國立大學並有2名準台大生；屏東高中今年則有275上榜，其中121位上國立大學。值得一提的還有私立美和高中，除了有學生上台大，在今年繁星與申請中創下了77%的高錄取率。

屏東女中統計，今年個人申請與透過繁星計畫錄取國立學校的學生，目前共有137人，其中5人是準台大生。

屏東高中今年也有優異表現，個人申請及繁星共計163人錄取國立學校，並有錄取國防醫學院醫學系的陳宗強、藥學系柯炤宇、公共衛生學系謝明翰，還有空軍官校飛行生余昌修等人。

刷新錄取率紀錄的美和高中，今年個人申請共錄取62人，其中有21人錄取國立大學，並有1名台大生，學測72級分的鄭仲倫錄取中山醫學大學醫學系，同時錄取國防醫學系軍費生，62級分的李芳菱錄取台大森林環境及資源學系、55級分的潘紀晴錄取金門大學護理系公費生。

美和高中指出，今年學校錄取率創新紀錄，高中畢業生157人中，大學繁星、申請錄取共122人，錄取率近8成，若含科大申請錄取38人，美和高中學生幾乎皆已全數錄取大學及科大，剩下考指考學生約10幾人，對美和高中學生來說今年是豐收的一年。

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