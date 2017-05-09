竹北興隆路速限 竹縣評估決議維持50不變

2017-05-09 18:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕許多用路人關切，竹北市興隆路能不能調高速限？新竹縣政府今天回應，興隆路由於快、慢車道之間無實體分隔，為汽、機車混合行駛道路，加上每年發生300多件車禍，肇事率偏高，經審慎評估之後，仍決議維持現行速限50公里的規範。

竹北市興隆路雖無固定式測速桿，但經常有警察不定時持雷達測速槍取締，引起不少吃紅單的用路人抱怨，並認為興隆路筆直又寬敞，作為竹北市區的聯外道路，規定最高時速50公里，很容易就超速。

縣府交通旅遊處表示，經工務處、警察局等相關單位開會研議，興隆路在離峰時段雖然車流量不大，但考量興隆路雙向兩車道，快、慢車道之間並無實體分隔，汽、機車混合行駛，且為T字路口，機車騎士必須二段式左轉，但是待轉空間十分有限，若提高速限，恐增加騎士行車風險。

此外，興隆路靠頭前溪側的人行道和自行車道，每天晨昏都有許多民眾跨越馬路到堤防運動，車速快，無形中也會讓行人的風險提高。

警察局統計，興隆路1年車禍約300多件，肇事率偏高，且興隆路和台1線中華路口，已多年列為易肇事路口的第2名。分析興隆路的肇事原因，以路口起步搶快、搶黃燈、或是未等左轉號誌即左轉等最為常見，且以汽車與機車擦、碰撞居多。

警察局表示，去年度在興隆路取締4106件，平均每月300多件，提醒民眾配合速限行駛減速慢行，依《道路交通管理處罰條例》規定，超速可處1200元到2400元罰鍰；而未依號誌左轉者，可處600元到1800元罰鍰。