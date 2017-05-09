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照顧單親家庭 台中議員建議分級提高兒少補助

2017-05-09  17:48

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣離婚率高，單親家庭數量增加，在母親節前夕，台中市議員陳淑華今天質詢時，建議市府放寬對單親家庭的補助標準，分級提高兒童少年補助金額，另為鼓舞逆境家庭，市府可舉薦表揚逆境中堅強的媽媽爲模範母親。

陳淑華表示，單親父母要照顧年幼子女是非常辛苦的，尤其是單親媽媽，往往單親家庭想向政府尋求協助時，會發現總是差一點點就能符合補助標準。她建議社會局能夠提高兒少補助，並做出分級，讓弱勢或趨近於弱勢的家庭在不符合中低收入、低收入戶的標準時，能有效地對單親的朋友伸出援手。

陳淑華指出，各區公所都在母親節前表揚模範母親，有些媽媽在逆境中仍把小孩撫養的非常好，故事激勵人心，建議市府能舉薦為模範母親，藉此鼓舞逆境家庭。

議員曾朝榮也舉個案表示，一名單親父親因案入獄，透過他的協助，孩子才得以被適當安置，社會局應主動發現類似這些個案，並妥善安置。

社會局長呂建德則表示，市府透過多元支持管道，協助弱勢家庭及單親兒少，除提供經濟弱勢兒少生活扶助、特殊境遇家庭子女生活津貼、緊急兒少生活扶助，也率先全國在托育一條龍政策中，設置弱勢家庭育兒津貼，希望提供更全面的照顧。

至於弱勢單親兒少的安置，呂建德說，緊急安置服務由家防中心社工執行，安置優先順序為親屬家庭、寄養家庭及兒少安置機構，安置後，主責社工會研討個案處遇方式，協助兒少度過緊急安置期間。

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  • 台中市議員陳淑華、曾朝榮、邱素貞（由左至右）關心弱勢及單親家庭。（記者張菁雅攝）

    台中市議員陳淑華、曾朝榮、邱素貞（由左至右）關心弱勢及單親家庭。（記者張菁雅攝）

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