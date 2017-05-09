輔英科大與大寮農會結親家 為農業擦出新火花
2017-05-09 18:07
〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮區紅豆和稻米馳名全國，大寮區農會今天與輔英科大締結產學策略聯盟，總幹事洪採梅表示，大寮有一流的農產品，輔英有一流的研發人才和通路，相輔相成，期待為在地飲食文化增添健康元素。
大寮農會三巨頭洪彩梅、理事長邱永成、常務監事黃景福出席簽約儀式，會員代表、小組長近百人觀禮，輔英校長顧志遠帶領研發長何詠碩、老化及疾病預防研究中心主任葉耀宗等主管與會，雙方以「結親家」來形容締結聯盟，喜氣洋洋。
顧志遠表示，輔英在大寮已經成立60年，將與社區更密切合作，大寮紅豆、白米品質好且有生產履歷，而該校很多科系與農業有關，將協助在地農產品付高價值，讓產品「健康又環保」。他還說，學校有網路商店和美麗島11號店實體通路，雙方合作必能擦出亮麗火花。
洪採梅表示，大寮白米多次獲得十大冠軍米，紅豆也多數有生產履歷，但好東西也要有好的行銷，甚至研發更高附加價值的產品，希望透過這次合作，為農民開創新契機。
葉耀宗則向農民介紹以紅豆為材料的生技研發成果，他說，學校已指導校友企業南國工作坊研發出紅豆面膜、精華液、紅豆水、紅豆皂等產品，正致力打開全國銷售網。
農會家政班現場準備紅豆飯、粿、炒米粉及肉粽等傳統美食，輔英則擺出最夯的紅豆面膜、精華液等，雙方使用同一材料，產品卻以迥然不同面貌呈現，傳統與生技相互激盪。
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