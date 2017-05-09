母親節送禮不NG 手作禮物表心意

2017-05-09 18:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕母親節將近，還在煩惱要送媽媽什麼禮物嗎？新北市經發局結合商圈近50家業者，匯整適合送禮的商家訊息，強調「客製」、「手作」、「獨特」三大要點，例如DIY蛋糕、客製化烏克麗麗、手作襪子娃娃等，部份店家提供折扣優惠，讓媽媽獲得禮物時，充滿驚喜感動。

經發局商業發展科長潘守亷指出，根據調查，歷年來母親節滿意度最低的商品，包括吸塵器、瘦身DVD和塑膠康乃馨，都是造成反效果的禮物，市府與新北市商圈聯合發展協會合作，舉辦「母親節送禮不NG 好康大特蒐」活動，提供餐廳、飯店或蛋糕店優惠訊息，部份商家開放DIY，可上「來趣新北商圈」、「經豔新北」粉絲團查詢。

菁桐鐵道烏克麗麗工作坊教導民眾手作客製化烏克麗麗，老闆潘隆章從15歲起學做吉他，累積40多年經驗，他說，烏克麗麗的造型、彩繪和刻字都可依照顧客需求，一把琴從無到有，有如母親孕育孩子過程，當琴彈出聲音那一刻，就像嬰兒呱呱墜地，用親手製作的琴當作母親節禮物，意義非凡。

板橋區「go烘」開設手作烘焙坊，店家按部就班帶領民眾製作蛋糕或手工餅乾，讓不曾接觸烘焙的人，也能親手完成蛋糕，和母親分享美味。