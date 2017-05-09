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2017大中華區藍帶獎學金競賽 一圓年輕人藍帶夢

全台第一間Café Le Cordon Bleu（藍帶咖啡廳）將於高餐藍帶試營運。（記者洪臣宏攝）

2017-05-09  18:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕藍帶國際學院總裁安德烈·君度今天宣布，2017大中華區藍帶獎學金競賽起跑，且獎學金再加碼，將花約300萬元送4名學員到巴黎、倫敦、上海及高餐藍帶，一圓藍帶夢。

大中華區藍帶獎學金競賽邁入第5屆，參賽地區涵蓋中國、台灣、香港及澳門，以往只有3名優勝者可以獲得獎學金，安德烈·君度（André J. Cointreau）在藍帶國際大中華區總經理商凌燕、高餐大校長林玥秀、高餐藍帶總經理李怡君陪同下，宣布增加1名名額。

商凌燕指出，每屆比賽台灣學生都有拿到獎學金，第1屆得主已經成為美食節目明星，也有人創業，她說，有許多人想進入藍帶學習，礙於經濟能力不足卻步，藍帶獎學金可以幫他們圓夢。

林玥秀說，期待更多外國學生也能進到藍帶就讀，未來不排除開設藍帶的中華料理廚藝課程。

參賽者年紀介於17至45歲之間，廚藝經驗須少於2年，競賽共分「影片海選」、「台灣準決賽」、「大中華區總決賽」3階段。

除此之外，全台第一間Café Le Cordon Bleu（藍帶咖啡廳）將於15日試營運，營業時間預計為週一至週五，上午10點半至晚上7點，餐點以輕食為主，還有手工冰淇淋、藍帶甜點等，讓台灣民眾也能品嚐藍帶主廚的拿手餐點。

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  • 安德烈·君度（左2）宣布藍帶獎學金加碼。（記者洪臣宏攝）

    安德烈·君度（左2）宣布藍帶獎學金加碼。（記者洪臣宏攝）

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