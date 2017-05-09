飛行總時數受限制 遠航取消6~8月高雄澳門航線

2017-05-09 17:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠東航空表示，將取消6到8月高雄飛澳門航線，主要是配合民航局上月降低飛行總時數的要求。

遠東航空表示，上月因民航局對遠航做出飛行總時數的限制，因此才調整部分航線，且高雄飛澳門航線多為旅行社包機，因此需要提前告知，未來不排除取消其他包機航線。

遠航說，高雄飛澳門航線每周10班起飛，這次共取消120個班機。