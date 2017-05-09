| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓大選出口民調 文在寅將入主青瓦台 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

飛行總時數受限制 遠航取消6~8月高雄澳門航線

2017-05-09  17:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠東航空表示，將取消6到8月高雄飛澳門航線，主要是配合民航局上月降低飛行總時數的要求。

遠東航空表示，上月因民航局對遠航做出飛行總時數的限制，因此才調整部分航線，且高雄飛澳門航線多為旅行社包機，因此需要提前告知，未來不排除取消其他包機航線。

遠航說，高雄飛澳門航線每周10班起飛，這次共取消120個班機。

廣告
  • 遠東航空表示，將取消6到8月高雄飛澳門航線，主要是配合民航局上月降低飛行總時數的要求。（資料照，記者黃旭磊攝）

    遠東航空表示，將取消6到8月高雄飛澳門航線，主要是配合民航局上月降低飛行總時數的要求。（資料照，記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 遠航 飛行總時數
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：飛行總時數受限制 遠航取消6~8月高雄澳門航線


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.