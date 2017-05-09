參考「我是人我反核」 竹縣92％聯盟發起網路動員

已有竹北市民響應「新竹縣92％聯盟」的呼籲，把愛貓和海報合照後上傳臉書。（「新竹縣92％聯盟」提供）

2017-05-09 17:39

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣議員高偉凱、周江杰因縣議會通過調降非自住房屋稅稅率案宣布辭職，獲得不少支持者聲援，他們為此組成「新竹縣92％聯盟」並參考「我是人我反核」的網路動員模式，呼籲支持者上傳照片到臉書喚起更多人重視這個居住正義的議題。

竹北市民代表許育綸認同高偉凱和周江杰的理念，不但在前2天就提供服務處作為請願連署書的收集點，也加入「新竹縣92％聯盟」，率先上傳1張他手拿「我是市民代表，我是92％」海報的照片到臉書上，吸引不少網友按讚分享。

周江杰說，縣議會通過調降非自住房屋稅率，將使明年的房屋稅稅收比今年少7407萬元，但全縣20萬餘戶納稅人中有92％沒有非自住房屋，調降對他們毫無影響，可以少繳稅金的納稅人只有8％，其中不少是囤房的建商，這會讓房地產發展擴張迅速的竹北市房價持續居高不下，難以實現世代正義、居住正義。

他也說，和高偉凱成立的「新竹縣92％聯盟」，就是要呼籲佔大多數的縣民一起來關心這個議題，他們參考反核團體曾在網路上瘋傳的「我是人我反核」動員模式，邀請願意響應這個行動的鄉親，手寫「我是○○，我是92%」的海報拍照上傳臉書，並加上「#我是92趴」的標籤，向網友宣傳這個活動。

有名竹北市民看到後，立刻寫著張「我是竹北市民的貓，我是92%」海報，然後把他家的黑貓放在海報上方拍照上傳，霸氣的貓咪配上正義感十足的海報，果然吸引不少網友按讚。