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西屯廣昌公園沒遊具及運動器材 里長籲中市府增添

2017-05-09  17:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西屯港尾里內的廣昌公園，過去透光度低，相當陰森，因此很少有里民前往，近來建設局展開老舊公園改建，讓公園透視度增加，里長楊忠義表示，雖然公園較為明亮，希望建設局能增加兒童遊具及老人運動器材，才能吸引里民前往。

建設局副總工程司白玨英表示，由於廣昌公園位在中清交道旁，車流量很大，而且沒有停車位，會再進行評估，設置運動器具的可行性。

西屯港尾里的廣昌公園位在中清路、環中路間，過去因整個公園大樹長得相當茂盛，植栽密度過高、樹距不足、透光度不高內部相當陰暗，而且透光度不高，導致草地光禿禿，公園步道也相當混亂，無法提供適當通行安全與流暢性，加上公園旁有一個萬魂祠，讓公園增添陰森感，因此很少有里民前往休憩。

建設局編列84萬元一併辦理景觀改善工程，以公園設施減量為主，進行全區鬆土整地，清除土壤廢雜物與石塊，並灑上木屑，改善土質，同時檢視園內喬灌木生長情形，進行疏枝健檢，移除受病害侵蝕嚴重的危木、枯倒木，釋放公園空間，增加透光率。

港尾里長楊忠義表示，港尾里民等了多年，廣昌公園終於進行整修，很感謝建設局，但是目前仍然很少有里民前往休憩，因為整個公園除了樹木，都沒有任何的公共設施，希望建設局能增加兒童的遊樂設施及老人健身器材，如此才能吸引更多的里民到公園玩，發揮廣昌公園的功能。

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  • 中市西屯廣昌公園沒有任何遊具及運動器材，港尾里長楊忠義呼籲市府增添。（記者蘇金鳳攝）

    中市西屯廣昌公園沒有任何遊具及運動器材，港尾里長楊忠義呼籲市府增添。（記者蘇金鳳攝）

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