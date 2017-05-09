西屯廣昌公園沒遊具及運動器材 里長籲中市府增添
2017-05-09 17:34
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西屯港尾里內的廣昌公園，過去透光度低，相當陰森，因此很少有里民前往，近來建設局展開老舊公園改建，讓公園透視度增加，里長楊忠義表示，雖然公園較為明亮，希望建設局能增加兒童遊具及老人運動器材，才能吸引里民前往。
建設局副總工程司白玨英表示，由於廣昌公園位在中清交道旁，車流量很大，而且沒有停車位，會再進行評估，設置運動器具的可行性。
西屯港尾里的廣昌公園位在中清路、環中路間，過去因整個公園大樹長得相當茂盛，植栽密度過高、樹距不足、透光度不高內部相當陰暗，而且透光度不高，導致草地光禿禿，公園步道也相當混亂，無法提供適當通行安全與流暢性，加上公園旁有一個萬魂祠，讓公園增添陰森感，因此很少有里民前往休憩。
建設局編列84萬元一併辦理景觀改善工程，以公園設施減量為主，進行全區鬆土整地，清除土壤廢雜物與石塊，並灑上木屑，改善土質，同時檢視園內喬灌木生長情形，進行疏枝健檢，移除受病害侵蝕嚴重的危木、枯倒木，釋放公園空間，增加透光率。
港尾里長楊忠義表示，港尾里民等了多年，廣昌公園終於進行整修，很感謝建設局，但是目前仍然很少有里民前往休憩，因為整個公園除了樹木，都沒有任何的公共設施，希望建設局能增加兒童的遊樂設施及老人健身器材，如此才能吸引更多的里民到公園玩，發揮廣昌公園的功能。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 喜劇小王子林東緒 吸大麻送辦
- 另類為民服務？ 按摩店廣告竟是派出所...
- 詐騙老梗兒被綁架 媽媽「將計就計」聯警誘逮車手
- 利菁不畏紅鞋怨 照樣買鞋送人
- 小白兔入叢林？ 嘉市新企劃處長：我屬龍
- 豪宅變凶宅！訪客溺斃泳池 黛咪摩兒被控告
- 崇佑-KY首季虧損 看好第2季將放量
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- MLB》頂替胡智為的左投 一球就決定曲折命運
- 187INC上演《五十道陰影》 女粉嗨到脫Bra
- 林奕含父母心酸誰懂 名嘴爆「不了斷走不出來」
- 民視股東會3度流產 再出招爭奪股東名冊
- 宣傳節電 張景森：光頭、短袖、短褲、夾腳拖…
- 南市議員「推」教育局長額頭 南市府譴責暴力
- 破「張盛和」魔咒？ 匯銀︰有點難
- MiLB》曾仁和6局7K好投又敲長打 開季3連勝
- 書劍集》看好聯準會的風向球
- 「偷暗號」延燒 「總仔」心在燒
- 大巨蛋審查不過怪我？ 柯文哲反諷：要我當啦啦隊
- 航空公司找麻煩？他搭機被逼打開行李 結局卻是…
- （圖輯影音）池端玲名融入台灣 捐酬勞籲積沙成塔
- 健身教練數學考2分 遭上將嚴父用槍抵頭
- 注射不明填充物 妙齡女雙唇慘變「鑫鑫腸」
- 投縣擬自訂加班費標準 勞動部︰無效
- 雅加達華裔省長鍾萬學 褻瀆《可蘭經》判2年監禁
- 信號彈當煙火？險釀陣頭大亂鬥
- 共享車將立法上路 機車族憂搶車位
- 謝承均《甘味》無極限 詐死假人頭「不准笑」
- 自己的異議自己杯葛？立法院繼續空轉
- 獨家》無良上尉！幻象機聯隊400個資賣地下錢莊
- 「五毒」刺青太顯眼 笨賊不識貨丟棄高價攝影機
- 五月天排排坐 阿信首爆秘辛
- 黑心製麵加雙氧水 老闆施溢洲判5月確定
- 《自由廣場》國際干預．網路戰爭．法國大選
- FBI帥哥、吃屎哥與少女喇舌後 首度「合體」下跪道歉！
- 支持台灣 日政府：用任何可能方式參與WHA
- NBA》只想要冠軍！暴龍羅利怒跳出合約
- 前官員：歐巴馬早警告川普 不可用佛林
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：西屯廣昌公園沒遊具及運動器材 里長籲中市府增添
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分