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用媽媽的話感恩媽媽 台南學子影片說愛

2017-05-09  17:27

［記者劉婉君／台南報導］母親節及「國際家庭日」前夕，台南市家庭教育中心首度舉辦用媽媽的話感恩媽媽影片徵集活動，讓全市小學生以閩南語、客家語、原民語、新住民語向媽媽說「我愛你」，影片也將在官網中開放民眾點閱，一起向媽媽說愛。

「用媽媽的話．感恩媽媽」影片徵集活動計有496件送件，其中閩南語組364件、客家語組45件、原民語組22件、新住民語組65件，各組再分為低、中、高年級，選出特優、優等及佳作，家庭教育中心並將參賽作品剪輯成短片，讓小朋友們以母語親口說出感恩媽媽的話。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，希望透過活動鼓勵親子共學母語，多用爸媽的母語與家人雙向溝通，並即時表達對家人的愛意。

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  • 台南家庭教育中心邀小朋友以母語說出對媽媽的愛與感恩。（記者劉婉君攝）

    台南家庭教育中心邀小朋友以母語說出對媽媽的愛與感恩。（記者劉婉君攝）

  • 台南家庭教育中心邀小朋友以母語說出對媽媽的愛與感恩。（記者劉婉君攝）

    台南家庭教育中心邀小朋友以母語說出對媽媽的愛與感恩。（記者劉婉君攝）

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