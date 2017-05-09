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罕見非滿級生進台大醫 他學測74級分拚進自費生！

精誠中學今年大學個人申請成績亮眼，師長分享同學上榜喜悅，跟著沾光。（圖由學校提供）

2017-05-09  17:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學個人申請入學放榜，私立精誠中學17人錄取醫學系，難能可貴的，考生廖鵬翔學測74級分，差1級分就滿級分，卻憑優異的邏輯思考力和靈活的表達力，通過台大醫學系甄選，罕見成為非滿級分生錄取台大醫學系自費生的考生。

廖鵬翔以平常心面對台大醫學系嚴格的第2關筆試和口試，能夠脫穎而出，校方與有榮焉，校長郭伯嘉說，學生可以考上理想學校，除了自身付出和努力有回報外，老師的耐心陪伴和認真教學，是學生生命中的貴人，學生應學會感謝師長教導和栽培之恩。

該校考生謝宜儒本已錄取輔大醫學系正取生，捨醫不唸擇興趣所唸，選擇台灣大學資訊工程學系就讀。

考生梁祐銘，國中到高中遇到不同導師或任課老師，一路改變他的想法、開啟他的視野，使人成長，他矢志將來自己也能當好老師，如願錄取國立台中教育大學教育學系（公費生），圓夢有成。

梁祐銘說，他讀科學實驗班，課程的探索和參訪，反而讓他發現，自己本想就讀的資訊工程系，並非他自己真正喜歡的，他觀察，少子化趨勢對教育造成衝擊，但對充滿教育熱忱的老師，反而是更能揮灑空間的機會，促使他想當老師，豐富生命。

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  • 私立精誠中學高中部考生梁祐銘，錄取國立台中教育大學教育學系公費生。（圖由學校提供）

    私立精誠中學高中部考生梁祐銘，錄取國立台中教育大學教育學系公費生。（圖由學校提供）

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相關關鍵字： 公費生 大學個人申請放榜 大學申請入學
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