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教部將推補習班實名制 名師教書需用真名

2017-05-09  17:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕補習班恐隱藏不適任教師，教育部今天跟全國地方縣市政府開會，決定將修法推「實名制」，未來補習業者要教書，統統需用真名，但修法前空窗，將採行政督導，另也會在2週內全面清查補習班教職員工名冊，比對教育部不適任教師名單，剔除狼師。

教育部終身教育司司長黃月麗表示，為了強化短期補習班的管理，全國都有高度共識，要推行補習班實名制，未來擬修法納入「補習及進修教育法」，要求補習班在招生、廣告、教書等執行業務的時候，都要用真實姓名，教師名冊需懸掛在補習班執照旁邊，供家長、學生等消費者查察。

另，實務上，也要求地方政府加強查核，現行補習業者只有在立案的時候要檢送教師名冊，剩下就是地方政府隨機到班查察，未來將要求業者只要教師異動，就須檢附教師真實姓名供查，地方就可檢視該教師是否有不適任的情況。

黃月麗還說，而因修法有段時程，目前已要求地方政府在2週內透過「全國不適任教育人員通報及查詢系統」，全面清查短期補習業者負責人、教職員等，若有狼師從學校流竄到補習班，要將立即解聘，好保護學生，也讓家長安心。

此外，黃月麗還說，未來也盼協調警政、社政等跨單位資料庫連結，強化不適任人員的查詢，現行如刑事資料可透過良民證篩除，但衛福部的兒少性侵防治等資料就尚未全面連結。

黃月麗強調，現階段修法前，將採行政督導，如補習班有違規，可糾正限期改善，不改善還能停止招生甚至撤銷執照等，同時未來也將依性侵害防治法、兒少法等，要求補習班發生類似性平事件時，必須主動通報，希望藉此把防線拉起來，讓憾事不再發生。

台北市補教協會總幹事張浩然則說，走實名制，在這個社會氛圍上，只能說OK，但只擔心，是否會影響到補習班經營20、30年的品牌，品牌不能一夕抹掉，至於實名與藝名如何陳列盼多討論，另建議政府要盡快修改短期補習班管理準則，然後希望未來送教師名冊審查時可加速流程，掌握時效，避免造成補習業者經營問題：「不能說我今天要聘一個老師，你一個月之後才跟我說他有問題吧！」

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  • 教育部終身教育司司長黃月麗說，將推補習班教職人員實名制，並要在2週內要求地方政府教育局處全面清查各地的補習老師與職員是否有不適任者。（記者吳柏軒攝）

    教育部終身教育司司長黃月麗說，將推補習班教職人員實名制，並要在2週內要求地方政府教育局處全面清查各地的補習老師與職員是否有不適任者。（記者吳柏軒攝）

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