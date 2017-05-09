教部將推補習班實名制 名師教書需用真名

2017-05-09 17:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕補習班恐隱藏不適任教師，教育部今天跟全國地方縣市政府開會，決定將修法推「實名制」，未來補習業者要教書，統統需用真名，但修法前空窗，將採行政督導，另也會在2週內全面清查補習班教職員工名冊，比對教育部不適任教師名單，剔除狼師。

教育部終身教育司司長黃月麗表示，為了強化短期補習班的管理，全國都有高度共識，要推行補習班實名制，未來擬修法納入「補習及進修教育法」，要求補習班在招生、廣告、教書等執行業務的時候，都要用真實姓名，教師名冊需懸掛在補習班執照旁邊，供家長、學生等消費者查察。

另，實務上，也要求地方政府加強查核，現行補習業者只有在立案的時候要檢送教師名冊，剩下就是地方政府隨機到班查察，未來將要求業者只要教師異動，就須檢附教師真實姓名供查，地方就可檢視該教師是否有不適任的情況。

黃月麗還說，而因修法有段時程，目前已要求地方政府在2週內透過「全國不適任教育人員通報及查詢系統」，全面清查短期補習業者負責人、教職員等，若有狼師從學校流竄到補習班，要將立即解聘，好保護學生，也讓家長安心。

此外，黃月麗還說，未來也盼協調警政、社政等跨單位資料庫連結，強化不適任人員的查詢，現行如刑事資料可透過良民證篩除，但衛福部的兒少性侵防治等資料就尚未全面連結。

黃月麗強調，現階段修法前，將採行政督導，如補習班有違規，可糾正限期改善，不改善還能停止招生甚至撤銷執照等，同時未來也將依性侵害防治法、兒少法等，要求補習班發生類似性平事件時，必須主動通報，希望藉此把防線拉起來，讓憾事不再發生。

台北市補教協會總幹事張浩然則說，走實名制，在這個社會氛圍上，只能說OK，但只擔心，是否會影響到補習班經營20、30年的品牌，品牌不能一夕抹掉，至於實名與藝名如何陳列盼多討論，另建議政府要盡快修改短期補習班管理準則，然後希望未來送教師名冊審查時可加速流程，掌握時效，避免造成補習業者經營問題：「不能說我今天要聘一個老師，你一個月之後才跟我說他有問題吧！」