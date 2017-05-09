教部將推補習班實名制 名師教書需用真名
〔記者吳柏軒／台北報導〕補習班恐隱藏不適任教師，教育部今天跟全國地方縣市政府開會，決定將修法推「實名制」，未來補習業者要教書，統統需用真名，但修法前空窗，將採行政督導，另也會在2週內全面清查補習班教職員工名冊，比對教育部不適任教師名單，剔除狼師。
教育部終身教育司司長黃月麗表示，為了強化短期補習班的管理，全國都有高度共識，要推行補習班實名制，未來擬修法納入「補習及進修教育法」，要求補習班在招生、廣告、教書等執行業務的時候，都要用真實姓名，教師名冊需懸掛在補習班執照旁邊，供家長、學生等消費者查察。
另，實務上，也要求地方政府加強查核，現行補習業者只有在立案的時候要檢送教師名冊，剩下就是地方政府隨機到班查察，未來將要求業者只要教師異動，就須檢附教師真實姓名供查，地方就可檢視該教師是否有不適任的情況。
黃月麗還說，而因修法有段時程，目前已要求地方政府在2週內透過「全國不適任教育人員通報及查詢系統」，全面清查短期補習業者負責人、教職員等，若有狼師從學校流竄到補習班，要將立即解聘，好保護學生，也讓家長安心。
此外，黃月麗還說，未來也盼協調警政、社政等跨單位資料庫連結，強化不適任人員的查詢，現行如刑事資料可透過良民證篩除，但衛福部的兒少性侵防治等資料就尚未全面連結。
黃月麗強調，現階段修法前，將採行政督導，如補習班有違規，可糾正限期改善，不改善還能停止招生甚至撤銷執照等，同時未來也將依性侵害防治法、兒少法等，要求補習班發生類似性平事件時，必須主動通報，希望藉此把防線拉起來，讓憾事不再發生。
台北市補教協會總幹事張浩然則說，走實名制，在這個社會氛圍上，只能說OK，但只擔心，是否會影響到補習班經營20、30年的品牌，品牌不能一夕抹掉，至於實名與藝名如何陳列盼多討論，另建議政府要盡快修改短期補習班管理準則，然後希望未來送教師名冊審查時可加速流程，掌握時效，避免造成補習業者經營問題：「不能說我今天要聘一個老師，你一個月之後才跟我說他有問題吧！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 喜劇小王子林東緒 吸大麻送辦
- 另類為民服務？ 按摩店廣告竟是派出所...
- 詐騙老梗兒被綁架 媽媽「將計就計」聯警誘逮車手
- 利菁不畏紅鞋怨 照樣買鞋送人
- 小白兔入叢林？ 嘉市新企劃處長：我屬龍
- 豪宅變凶宅！訪客溺斃泳池 黛咪摩兒被控告
- 崇佑-KY首季虧損 看好第2季將放量
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- MLB》頂替胡智為的左投 一球就決定曲折命運
- 187INC上演《五十道陰影》 女粉嗨到脫Bra
- 林奕含父母心酸誰懂 名嘴爆「不了斷走不出來」
- 民視股東會3度流產 再出招爭奪股東名冊
- 宣傳節電 張景森：光頭、短袖、短褲、夾腳拖…
- 南市議員「推」教育局長額頭 南市府譴責暴力
- 破「張盛和」魔咒？ 匯銀︰有點難
- MiLB》曾仁和6局7K好投又敲長打 開季3連勝
- 書劍集》看好聯準會的風向球
- 「偷暗號」延燒 「總仔」心在燒
- 大巨蛋審查不過怪我？ 柯文哲反諷：要我當啦啦隊
- 航空公司找麻煩？他搭機被逼打開行李 結局卻是…
- （圖輯影音）池端玲名融入台灣 捐酬勞籲積沙成塔
- 健身教練數學考2分 遭上將嚴父用槍抵頭
- 注射不明填充物 妙齡女雙唇慘變「鑫鑫腸」
- 投縣擬自訂加班費標準 勞動部︰無效
- 雅加達華裔省長鍾萬學 褻瀆《可蘭經》判2年監禁
- 信號彈當煙火？險釀陣頭大亂鬥
- 共享車將立法上路 機車族憂搶車位
- 謝承均《甘味》無極限 詐死假人頭「不准笑」
- 自己的異議自己杯葛？立法院繼續空轉
- 獨家》無良上尉！幻象機聯隊400個資賣地下錢莊
- 「五毒」刺青太顯眼 笨賊不識貨丟棄高價攝影機
- 五月天排排坐 阿信首爆秘辛
- 黑心製麵加雙氧水 老闆施溢洲判5月確定
- 《自由廣場》國際干預．網路戰爭．法國大選
- FBI帥哥、吃屎哥與少女喇舌後 首度「合體」下跪道歉！
- 支持台灣 日政府：用任何可能方式參與WHA
- NBA》只想要冠軍！暴龍羅利怒跳出合約
- 前官員：歐巴馬早警告川普 不可用佛林
標題：教部將推補習班實名制 名師教書需用真名
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email