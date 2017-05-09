大學申請入學放榜 新竹區成績亮眼
2017-05-09 17:16
［記者洪美秀／新竹報導］106年大學申請入學今天放榜，新竹地區明星高中成績亮眼，新竹女中今年有393人錄取前5大學及醫學系，滿級分生林宛萱進台大電機系，而語資班學生吳詠恩以73級分進台大醫學系公費生，是竹女語資班第1人。新竹高中有245人錄取國立大學，實驗中學則有83人進國立大學和醫學系。
新竹女中今年錄取台大30人、清大64人、交大25人、成大25人，政大8人，另醫學系有9人，特別的是語資班22人中有7人錄取台大，3人錄取清大，1人政大，1人錄取美國阿布達比紐約分校全額獎學金、3人錄取香港大學全額獎學金，美術班更有三分之二錄取國立大學美術及設計相關科系。
新竹高中台大36人、清大46人、交大30人、成大32人、政大8人，醫學系2人、牙醫系1人，有245人錄取國立大學。
實驗中學153名學生中，台大33人、成大4人、清大9人、交大11人、政大5人，10人醫學系，有83人進國立大學，比例超過5成。
除明星高中表現優異，新竹市府教育處表示，今年建功、成德和香山等3所完全中學，共錄取清大10人，交大2人、成大2人、政大2人，參加申請入學的學生有416人，有351人錄取，錄取率達84%。
其中成德高中陳鈺蓉錄取清大幼兒教育系；穆則鳴「不鳴則已、一鳴驚人」，錄取海洋大學輪機工程學系，因老家靠海，穆則鳴從小最愛阿公帶他去看輪船，也愛拆卸研究機器，小小一塊樹莓派單板在他手中可以變化成超級電腦，對電機無師自通，進高中後還專攻英文，他說：「只要有計畫加上努力，就可突破困難。」
此外，離開彰化家鄉到新竹市成德高中念書的陳俐伶，在今年全中運獲高女組四百公尺銅牌，刷新個人最佳成績，也成功申請錄取彰化師範大學，順利再返回彰化家鄉念書。
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