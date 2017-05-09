2017-05-09 17:11

［記者黃明堂／台東報導］以公東高工學生為主力的台灣袋棍球代表隊，2月間參加「香港2017大中華盃袋棍球賽」，技壓成軍20年的香港隊，獲冠軍獎盃，台東縣長黃健庭感謝中華民國袋棍球運動協會理事長林雅貞贊助及支持，今天頒贈感謝狀。

縣府表示，林雅貞2014年成立中華民國袋棍球協會後，以公東高工為發展袋棍球運動重點基地，招募與訓練公東高工的孩子，也積極推動袋棍球運動到包括台東高商、成功商水等台東高中職以上的學校，以及新生國中、東海國中等校，並聘請香港及加拿大的國際教練來學校指導球員，從最基礎的認識、基本動作到戰術、戰略指導球員，今年2月間組成男子U-19青年隊與女子隊共2支台灣代表隊參賽，結果男子組經拼戰後逆轉勝香港隊奪得冠軍。

黃健庭表示，袋棍球運動對國人而言，是一個陌生的運動項目，但在國際間已發展到職業聯盟等級，是一個非常普遍的球類運動，感謝林理事長讓包括公東高工在內的台東各高中職學生多個適性的運動可以選擇，拓展國際視野。

林雅貞指出，在台東推動袋棍球運動，除了運動本質外，也希望可以讓台東的孩子們有多重的興趣選擇與延伸更多元的發展，更希望孩子們的生命中，不僅只有讀書，而有更多健康的活動幫助他們成長。