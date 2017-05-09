環評委員變開發單位顧問 觀塘工業港環差初審延期
〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署原訂明天（10日）舉行的觀塘工業港環境差異評估專案小組初審會議，，因原本環保署增聘的濕地生態專家國立中興大學生命科學系教授林幸助，今天上午突然以電話向環保署辭退參加專案小組審查會議，並表示將接受開發單位中油公司邀請，改為明日開發單位列席方發言，環保署下午召開緊急記者會表示，為確保環評審查公正性，會議將延期2至3週舉行。
環保署副署長詹順貴表示，個別開發案如果需要，專案小組會增聘外部專家委員，觀塘工業港因為藻礁問題，引起高度爭議，因此在審查過程中，增聘2位外部委員，包括專長於海洋海岸環境的台大海洋研究所的名譽教授范光龍，與對生態補償較熟悉的林幸助教授，遴聘通知與開會通知在4月21日寄出。
詹順貴說，今天早上接到林幸助老師電話表示，在擔任台灣濕地保護聯盟理事長期間，並曾接受過中油委託調查案，有利益迴避問題，且現在也接受中油遴聘當顧問，並將與中油一起列席回答環團、環評委員問題，由外部專家變為開發單位顧問，因此在第一時間先對外宣布，並將會議改期，延期2到3週。
詹順貴表示，除將另行遴聘對藻礁有研究的行政院農業委員會特有生物研究保育中心副研究員劉靜榆當專案小組的專家學者外，對於事先沒有掌握專家委員背景脈絡，跟原本計畫動員前來抗議的環團致歉。
詹順貴指出，觀塘工業港較爭議的問題就是藻礁是否可以被妥善處理，中油也花了很多力氣找很多專家，想提出迴避與補償措施，但得通過在地環團、居民與專案小組審查委員的檢視。
詹順貴也表示，這樣環評專家委員大逆轉變開發單位顧問發言，印象中過去沒有前例，但這樣案例恐令環評審查公正性遭質疑，因此第一時間對外說明、改期、重聘。
詹順貴強調，環評委員應該自我揭露，如果委員揭露與開發單位有利害關係，會讓委員迴避不會參與審查，這次是出現在臨時增聘的外部委員，今天算是自我揭露，但時間晚了點，如果單純利害迴避也不須改期，但因為當事人又決定擔任開發單位顧問列席回答，事態嚴重，所以才要特別改期。
中油表示，林幸助教授係由農委會推薦的專家學者，環保署聘任為委員，中油公司並未聘任其為顧問。
中油公司表示，天然氣第三接收站的興建期程，攸關台電大潭電廠新增機組能否順利啟用供電，事關重大，希望環保署務必儘速依法公正審查。
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